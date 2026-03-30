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中職／巧虎、琪琪首披兄弟主場球衣 兒童節連假台中洲際登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊「巧虎Sweet Land」主題日4月登場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊「巧虎Sweet Land」主題日4月登場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新球季首場主題日將於4月3日到5日在台中洲際棒球場登場，打造期間限定「巧虎Sweet Land」，巧虎、琪琪將首次穿上兄弟黃色主場球衣，邀請球迷共享最難忘的假期時光。

兄弟公布相關訊息如下：

在大朋友的成長記憶中、在小朋友的生活時光裡，巧虎可說是陪伴在身邊的重要角色。本次主題日特別將洲際棒球場打造成假期限定的「Sweet Land」，主視覺由巧虎與琪琪攜手中信兄弟球員陳琥、呂彥青岳東華許基宏共同登場，邀請大小朋友一起進場，創造更多專屬於彼此的甜蜜回憶。巧虎與琪琪也將首次踏上棒球場，與現場球迷共度溫馨又歡樂的午後時光。

本次主題日開球嘉賓陣容同樣吸睛，除了邀請巧虎品牌幕後推手、日商倍樂生股份有限公司台北分公司總經理小沼和幸，以及深受喜愛的巧虎與琪琪擔任開球嘉賓外，更特別邀請去年入圍金鐘獎與金馬獎、年僅九歲的天才演員Nina葉子綺擔任壓軸開球嘉賓，將於假期最後一天開出精采好球，為活動劃下最精彩的句點。

本次內野進場贈品3日皆精心準備兼具實用與收藏價值的小物，包含萬用小方巾、隨手記筆記本與環保餐具組，讓球迷在日常生活中也能延續主題日的甜蜜氛圍，就像好朋友時刻陪伴在身邊。

除了精彩賽事與舞台活動外，場外體驗同樣豐富多元。活動3日邀請不同類型甜點店家進駐，讓球迷在觀賽之餘也能享受滿滿甜點時光；完成闖關活動兩道關卡，還有機會獲得限量巧虎聯名氣球。

此外，本次特別規劃「共創彩繪天地」，邀請大小朋友一起揮灑創意，留下專屬作品；喜愛拍照的球迷則不可錯過「甜蜜空間」打卡區，打造滿滿夢幻氛圍，讓人拍到欲罷不能。現場亦設有巧虎聯名姓名貼機台，讓巧虎成為日常生活中的可愛陪伴。

許基宏 呂彥青 岳東華

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