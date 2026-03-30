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亞太棒球場中職首戰湧2.3萬人 台南交通疏運1小時完成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場​​昨舉辦中華職棒首場開幕戰，吸引滿場2萬3500多名球迷進場支持。圖／本報系資料照
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場​​昨舉辦中華職棒首場開幕戰，吸引滿場2萬3500多名球迷進場支持。圖／本報系資料照

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場​​昨舉辦中華職棒首場開幕戰，吸引滿場2萬3500多名球迷進場支持，南市交通局因應賽事湧入的大量人潮，提前規畫交通疏導計畫，昨晚賽後活動結束後約花1小時順利完成首場亞太球場交通疏運任務。

交通局表示，亞太棒球場周邊6處停車場，及新增環館北路、館前五路等6條道路路邊格位，停車率達9成5以上，總計容納約3070輛汽車及2946輛機車；在大眾運輸方面，6條公車路線全數動員，並配合球團4條接駁路線，增援10車次協助進離場，散場疏運約1010人次。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場​​昨舉辦中華職棒首場開幕戰，吸引滿場2萬3500多名球迷進場支持，賽後活動結束後，交通局約花1小時順利完成首場亞太球場交通疏運任務。圖／南市交通局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場​​昨舉辦中華職棒首場開幕戰，吸引滿場2萬3500多名球迷進場支持，賽後活動結束後，交通局約花1小時順利完成首場亞太球場交通疏運任務。圖／南市交通局提供

​​交通局說，散場車輛採分區分流導引，並由大台南智慧交通中心動態調整長和路往國8、往永安路方向等號誌秒數，增加車流續進效率；加上警察局執勤員警及義交夥伴200名，一起共同指揮疏導，周邊道路在散場後昨晚8點40分恢復交通秩序。

交通局也強調，感謝所有犧牲假期的交通、警察局及相關協力單位，更感謝廣大球迷朋友的高度配合，後續在亞太棒球場持續有球賽進行，呼籲球迷朋友，觀賽時優先選擇公車或接駁專車，減少尋找車位時間，勿違規停車，以免受罰。

中華職棒 公車路線

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