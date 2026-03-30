中職／林哲瑄4月5日最後出賽、6日引退儀式 簽名會送釣蝦小物

富邦悍將隊傳奇外野手林哲瑄去年季末宣布引退，球團將於4月5日（日）及4月6日（一）舉辦「ONE FOR ALL」林哲瑄引退主題日，4月5日林哲瑄將最後一次以球員身分，踏上新莊主場的外野防區，並將使用林哲瑄引退紀念球實戰；4月6日賽後則將舉行正式的引退儀式，細數他為悍將奮不顧身的每一個飛撲與衝刺。

悍將球團在主題日兩天將準備豐富的內野進場贈品、簽名拍照會、生涯特展及場外互動活動，邀請所有悍將家人再次齊聚新莊城堡，見證悍將遊俠職棒球員生涯最後的時刻。

為了回饋長期支持哲瑄的球迷，主題日兩天推出多項限定贈品，凡購買主題日內野票券，進場皆可獲得「林哲瑄引退專刊」，完整記錄他從大聯盟到中職的奮鬥歷程，以及林哲瑄引退後專訪告白。此外5日引退賽當日將加贈「觀賽證書套組」與「紀念球員卡－生涯典藏款」；6日引退儀式當日則贈送「觀禮證書套組」與「紀念球員卡－榮耀紀錄款」。兩天進場更分別加碼提供韋恩特濃咖啡及黑松沙士清新紅柚風味，讓大家在滿滿能量中見證傳奇謝幕。

「ONE FOR ALL 悍將遊俠簽名會」在主題日兩天登場，5日賽後於環形舞台登場，6日下午3點於2樓場外舞台和大家見面，參加券每場限量111名，每張售價2,500元，內含「遊俠典藏套組」（包含影像壓克力立牌、不鏽鋼餌料盤及引退視覺紀念板各一個）。簽名會將於4月1日12:30在富邦悍將售票網開賣，每帳號限購一張。

除了賽事與儀式，場外也特別規劃了《逐夢軌跡》林哲瑄生涯特展，展出林哲瑄旅美、義大及富邦時期的珍貴實戰裝備與影像。場外互動區則設有「互動拍照區」、「真心話留言牆」以及能在大螢幕播放祝福的「祝福攝影棚」。只要完成任一項互動任務，即可獲得「哲瑄精彩瞬間吊飾盲包」（共 4款隨機發送），每日數量有限，送完為止。