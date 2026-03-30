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球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

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中職／「暴力男」掌摑工讀生公司火速解約！聯盟零容忍列黑名單、警方送辦

聯合新聞網／ 綜合外電報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行啟用後首場中華職棒例行賽，吸引大批球迷進場看球，現場座無虛席。資料照
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行啟用後首場中華職棒例行賽，吸引大批球迷進場看球，現場座無虛席。資料照

中華職棒新球季開幕戰29日晚間在台南亞太國際棒球場登場，原本湧入滿場2萬3500名球迷、現場氣氛相當熱烈，卻因一起暴力事件引發軒然大波。

一名49歲蔣姓男觀眾疑因不滿現場動線管制，竟當眾掌摑前來勸導的蔡姓工讀生，相關影片在社群平台瘋傳後，引發球迷與網友強烈譴責。

根據警方調查，事發於晚間約7點半，當時球場進行走道管制，工讀生依規定上前提醒該名觀眾返回座位，不料雙方發生口角，蔣男情緒失控，當場揮掌攻擊對方臉部，導致工讀生受傷。警方接獲通報後迅速到場處理，並將蔣男帶回偵辦，目前全案已依傷害罪嫌移送法辦。

目擊球迷指出，工讀生遭掌摑後一度嘴角流血，現場仍有家長帶著孩童經過，場面令人震驚。事件影片曝光後，大批網友湧入聲討，輿論迅速延燒。

中華職棒聯盟第一時間發出聲明，強調當時工讀生是基於維持秩序、禮貌勸導，卻遭對方施暴。聯盟主管已全程陪同受害者就醫驗傷並完成報案程序，並強硬表示對任何暴力行為「零容忍」。

中職會長蔡其昌也在社群平台親自回應，直言「一定提告」，展現聯盟強硬立場。聯盟進一步宣布，已將該名男子列入球場黑名單，未來全面禁止其進入中職任何賽事，以確保工作人員與球迷安全。

後續受害工讀生的妹妹也透過社群發聲，表示哥哥已完成驗傷與筆錄，目前聽力無大礙，已返家休養，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底」，同時也感謝球迷與聯盟的關心與協助。

隨著事件發酵，涉事男子身份也遭網友起底，其任職的「幸福家不動產」公司隨即發表聲明證實，該名蔣姓男子為公司承攬業務人員，並強調此為個人行為。公司表示對任何形式的暴力行為「零容忍」，已立即終止與其合作關係，並對事件造成的傷害與社會不安表達歉意，同時承諾檢討內部管理機制。

聯盟重申，未來將持續強化球場安全與管理機制，確保所有工作人員與球迷能在安全環境中觀賽，並再次強調：「任何暴力行為，絕不寬貸。」

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