中職／「暴力男」掌摑工讀生公司火速解約！聯盟零容忍列黑名單、警方送辦

中華職棒新球季開幕戰29日晚間在台南亞太國際棒球場登場，原本湧入滿場2萬3500名球迷、現場氣氛相當熱烈，卻因一起暴力事件引發軒然大波。

一名49歲蔣姓男觀眾疑因不滿現場動線管制，竟當眾掌摑前來勸導的蔡姓工讀生，相關影片在社群平台瘋傳後，引發球迷與網友強烈譴責。

根據警方調查，事發於晚間約7點半，當時球場進行走道管制，工讀生依規定上前提醒該名觀眾返回座位，不料雙方發生口角，蔣男情緒失控，當場揮掌攻擊對方臉部，導致工讀生受傷。警方接獲通報後迅速到場處理，並將蔣男帶回偵辦，目前全案已依傷害罪嫌移送法辦。

目擊球迷指出，工讀生遭掌摑後一度嘴角流血，現場仍有家長帶著孩童經過，場面令人震驚。事件影片曝光後，大批網友湧入聲討，輿論迅速延燒。

中華職棒聯盟第一時間發出聲明，強調當時工讀生是基於維持秩序、禮貌勸導，卻遭對方施暴。聯盟主管已全程陪同受害者就醫驗傷並完成報案程序，並強硬表示對任何暴力行為「零容忍」。

中職會長蔡其昌也在社群平台親自回應，直言「一定提告」，展現聯盟強硬立場。聯盟進一步宣布，已將該名男子列入球場黑名單，未來全面禁止其進入中職任何賽事，以確保工作人員與球迷安全。

後續受害工讀生的妹妹也透過社群發聲，表示哥哥已完成驗傷與筆錄，目前聽力無大礙，已返家休養，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底」，同時也感謝球迷與聯盟的關心與協助。

隨著事件發酵，涉事男子身份也遭網友起底，其任職的「幸福家不動產」公司隨即發表聲明證實，該名蔣姓男子為公司承攬業務人員，並強調此為個人行為。公司表示對任何形式的暴力行為「零容忍」，已立即終止與其合作關係，並對事件造成的傷害與社會不安表達歉意，同時承諾檢討內部管理機制。

聯盟重申，未來將持續強化球場安全與管理機制，確保所有工作人員與球迷能在安全環境中觀賽，並再次強調：「任何暴力行為，絕不寬貸。」