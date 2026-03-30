中職／亞太開幕戰暴力掌摑事件 葉宏蔚目睹現場稱：那一下真的很用力

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場29日迎接首場中華職業棒球大聯盟例行賽事，由地主統一7-ELEVEN獅與台鋼雄鷹交手，吸引滿場2萬3500人觀賽。（統一獅隊提供）中央社記者蘇志畬傳真 115年3月29日 中央通訊社

統一獅昨在「新家」亞太成棒主球場迎來開幕戰，在滿場2萬3500名球迷的見證下，最終以3：1擊退來犯的台鋼雄鷹隊，成功守住這場重要勝利。不過，在這值得慶祝紀念的夜晚，場邊卻有一名球迷因情緒失控，與工讀生爆發激烈衝突，甚至動手當眾「掌摑」工讀生，該衝突也被錄製下來，隨即發佈到社群平台上發酵，從該影片中，可以看到台灣羽球好手葉宏蔚當時也在現場，完整目睹暴力過程。

從現場球迷所拍攝的影片中可見，一名男球迷與聯盟男工讀生爆發口角衝突，過程中情緒失控，竟出手朝工讀生臉部賞巴掌，導致對方受傷流血。事後據了解，該名工讀生當時是因執行「走道管制」任務，上前勸導該名球迷返回座位，未料對方卻情緒激動，反倒動手攻擊。

突如其來的施暴，讓現場球迷感到震驚，站在後方目睹全程的是26歲羽球小將葉宏蔚，他在影片中驚訝錯愕的表情被網友捕捉。葉宏蔚隨後在社群平台上回覆，自己的位子剛好就在附近，並表示那記巴掌「真的很用力」。

事件曝光後，在網路上也隨即引起球迷熱議，不少人譴責該名賞巴掌的男子行為失控，也關心受傷工讀生的後續狀況。聯盟也在稍早宣布，該名工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。此外，聯盟指出，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。