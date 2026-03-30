快訊

42歲男星抗癌1年仍不敵病魔 獨留妻子及5歲幼女

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／亞太開幕戰暴力掌摑事件 葉宏蔚目睹現場稱：那一下真的很用力

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣羽球好手葉宏蔚（左）。圖／中華羽協提供 曾思儒
台灣羽球好手葉宏蔚（左）。圖／中華羽協提供 曾思儒

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場29日迎接首場中華職業棒球大聯盟例行賽事，由地主統一7-ELEVEN獅與台鋼雄鷹交手，吸引滿場2萬3500人觀賽。（<a href='/search/tagging/2/統一獅' rel='統一獅' data-rel='/2/125752' class='tag'><strong>統一獅</strong></a>隊提供）中央社記者蘇志畬傳真　115年3月29日 中央通訊社
台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場29日迎接首場中華職業棒球大聯盟例行賽事，由地主統一7-ELEVEN獅與台鋼雄鷹交手，吸引滿場2萬3500人觀賽。（統一獅隊提供）中央社記者蘇志畬傳真　115年3月29日 中央通訊社

統一獅昨在「新家」亞太成棒主球場迎來開幕戰，在滿場2萬3500名球迷的見證下，最終以3：1擊退來犯的台鋼雄鷹隊，成功守住這場重要勝利。不過，在這值得慶祝紀念的夜晚，場邊卻有一名球迷因情緒失控，與工讀生爆發激烈衝突，甚至動手當眾「掌摑」工讀生，該衝突也被錄製下來，隨即發佈到社群平台上發酵，從該影片中，可以看到台灣羽球好手葉宏蔚當時也在現場，完整目睹暴力過程。

從現場球迷所拍攝的影片中可見，一名男球迷與聯盟男工讀生爆發口角衝突，過程中情緒失控，竟出手朝工讀生臉部賞巴掌，導致對方受傷流血。事後據了解，該名工讀生當時是因執行「走道管制」任務，上前勸導該名球迷返回座位，未料對方卻情緒激動，反倒動手攻擊。

突如其來的施暴，讓現場球迷感到震驚，站在後方目睹全程的是26歲羽球小將葉宏蔚，他在影片中驚訝錯愕的表情被網友捕捉。葉宏蔚隨後在社群平台上回覆，自己的位子剛好就在附近，並表示那記巴掌「真的很用力」。

事件曝光後，在網路上也隨即引起球迷熱議，不少人譴責該名賞巴掌的男子行為失控，也關心受傷工讀生的後續狀況。聯盟也在稍早宣布，該名工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。此外，聯盟指出，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

葉宏蔚 統一獅 亞太球場

相關新聞

中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

富邦悍將隊真的不一樣了！新球季首戰今天作客台中洲際棒球場，對上去年打進總冠軍賽的中信兄弟，隊長范國宸首局開轟帶頭，全場掃出17支安打，終場以8：2擊敗中信兄弟，繼2021年後，睽違5年再次在開季首戰贏球，且締造隊史首次跨季7連勝。

中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

樂天桃猿隊該全身而退的第4局，卻因失誤最終多掉2分，終場以2：3不敵味全龍隊，艾菩樂轉隊後的首場出賽就碰上前東家，投5局失3分（責失1分）吞下敗投。

韓職／王彥程初登板5.1局好投奪首勝 王維中後第二人

南韓職棒暌違8年再出現台灣球員，25歲左投王彥程今年以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，今天在開季第二場比賽就迎接初登板，面對培證英雄隊先發5.1局失3分，有「愛彥程打線」給予強大的火力支援，韓華終場以10：4勝出，王彥程拿下個人韓職首勝。

邁阿密名人賽／一盤未失奪陽光雙賽金盃 辛納成史上第一人

義大利名將辛納（Jannik Sinner）今天再用球拍寫下新紀錄，他在邁阿密名人賽最終戰以6：4、6：4拍下捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），不但成為史上第8位同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙賽」冠軍的男將，且兩場賽事都一盤未失，成為史上第一人。

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

中職／魔神龍中文簽名已學會「龍」字 自信笑答「easy!」

過去是樂天桃猿隊的魔神樂，如今變成味全龍隊的魔神龍，擅長的中文簽名，已經收錄完畢「龍」字怎麼寫，魔神樂自信笑說：「easy、easy！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。