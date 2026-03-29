圖輯／中職味全龍對戰樂天桃猿 味全龍以3：2勝樂天桃猿

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，此役雙方皆推出洋投先發，味全龍隊派出轉戰龍隊的梅賽鍶擔任先發主投，而猿隊推出洋投艾菩樂掛帥先發面對前東家。

首局猿隊陳晨威就敲兩分砲，開季連兩場開轟，先助猿隊取得2：0領先，4局上由龍隊朱育賢的二壘打敲出團隊首安，兩出局後，郭天信打向中外野，中外野手林政華發生接球失誤，先讓龍隊跑回1分，劉俊緯補上安打追平戰局，曾聖安第5局再敲超前陽春砲，終場味全龍以3：2勝樂天桃猿。

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，4局上由龍隊朱育賢的二壘打敲出團隊首安，隨後郭天信（左）打向中外野，中外野手林政華發生接球失誤，讓龍隊追回1分。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，此役雙方皆推出洋投先發，猿隊推出洋投艾菩樂（圖）掛帥先發面對前東家。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，4局上龍隊追平比分，5局上味全龍曾聖安（圖）再敲超前陽春砲，終場味全龍以3：2勝樂天桃猿。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，此役雙方皆推出洋投先發，味全龍隊派出梅賽鍶（圖）擔任先發主投。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊對戰樂天桃猿，首局陳晨威（圖）就敲兩分砲，開季連兩場開轟，先助猿隊取得2：0領先。記者許正宏／攝影