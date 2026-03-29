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韓職／熬很久的一軍首勝到手 王彥程：謝謝自己一直有變強的決心

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程在韓職初登板拿下職業生涯一軍首勝。圖／悍創運動經紀提供
王彥程在韓職初登板拿下職業生涯一軍首勝。圖／悍創運動經紀提供

(影：挺悍賽事行銷提供)

「大家好，我是韓華鷹隊的19號王彥程。」韓職生涯初登板先發5.1局失3分，拿下2019年進入職棒以來的一軍首勝，25歲台灣左投用好表現向外界自我介紹，他也想感謝自己一路來的堅持，「謝謝自己一直有變強的決心。」

王彥程在2019年自穀保家商畢業後加盟日職樂天金鷲隊，但接下來6個球季沒等到轉為支配下球員的機會，未能在日職一軍亮相，然而去年在二軍投出生涯年的優異先發表現，獲得韓職青睞，今年以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹隊。

王彥程今年季前雖入選世界棒球經典賽中華隊集訓名單，但沒能被選進正式名單中，被視為是一大「遺珠」，他接著專心備戰新球季，在開季就成為韓華的第二號先發，今天在開季第二場比賽迎接初登板，出戰Kiwoom英雄隊。

今天王彥程主投5.1局用95球，被敲4支安打，送出5次三振，四壞球和觸身球保送各1次，失3分，最快球速達148公里，靠著隊友打線力挺，終場韓華鷹以10：4勝出，王彥程韓職初登板就拿下勝投，在進入職業第8個球季拿下的生涯一軍首勝。

王彥程賽後見到家人激動落淚，他說：「自己等了很久，也讓大家等了很久，終於拿到這一勝，剛好家人也有來，覺得很棒。」他也想先用這一勝先向大家自我介紹，同時為韓職之路投出好的開始，「想要對自己說，歡迎來到韓國，以後會有更好的表現。」

過去7個球季都在日職二軍打拚，今天的韓職初登板則是在主場大田韓華生命棒球場滿場1.7萬人的場面下投球，是他過去前所未有的體驗，他坦言自己從昨天就開始緊張，「可以跟這些親切的隊友、很棒的團隊，在那麼漂亮的球場表現，覺得很幸福。」

把過去在二軍的磨練當作過程，帶著在日職累積的經驗走向下一段旅程，王彥程認為，來到韓職的自己沒有太大的不同，「也是每天每天都在想，要怎麼讓自己變好、變強，要把自己練的成果在場上表現給大家看。」

一路來的堅持和努力，在今天等到甜美的收穫，也替他增添許多信心，繼續朝好的方向繼續前進，王彥程感謝自己一直有想變更好的決心，他也說：「希望自己以後也不要忘記這種感覺。」

王彥程在韓職初登板拿下職業生涯一軍首勝。圖／悍創運動經紀提供
王彥程在韓職初登板拿下職業生涯一軍首勝。圖／悍創運動經紀提供

穀保家商 中華隊 韓職

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