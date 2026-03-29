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中職／梅賽鍶「龍生」首戰奪勝 葉君璋：就是第一戰需要的投手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
梅賽鍶轉隊首戰繳出5.1局失2分奪勝。記者許正宏／攝影
梅賽鍶轉隊首戰繳出5.1局失2分奪勝。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天以3：2力克樂天桃猿隊，梅賽鍶轉隊首戰繳出5.1局失2分奪勝，總教練葉君璋評價，就是球隊在第一場比賽需要的投手。

梅賽鍶去年以「梅賽斯」之名效力統一獅隊，就是獅隊最穩定的外援，季中被韓職球隊挖角，本季回鍋中職，改披龍隊戰袍，扛起球隊首戰。

葉君璋表示，梅賽鍶此役的表現，就符合球隊想把他放在第一場的狀況，「不管怎樣就是會滿穩定，即使是遇到狀況，也是可以冷靜處理掉，第一場我們需要這樣的投手，我覺得他今天表現很棒。」

龍隊此役牛棚表現精彩，李超6局成功化解滿壘危機，林子昱7局、陳冠偉8局、林凱威9局穩穩關上勝利大門，林凱威更是7顆好球演出三上三下，不給猿隊任何機會。

被問到這是否就是龍隊擬定的7到9局牛棚組合，葉君璋表示，投手教練納瓦洛有自己的想法，目前看起來的安排就是這樣。至於李超的角色，葉君璋表示，從春訓開始，投手教練就一直在找合適拆彈的人選，他對李超的印象很好，目前是第一人選，也有計畫再挖掘其他合適選手。

陳冠偉第8局中繼1局無失分。記者許正宏／攝影
陳冠偉第8局中繼1局無失分。記者許正宏／攝影

林凱威9局7球三上三下救援成功。記者許正宏／攝影
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葉君璋 林子昱 陳冠偉

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