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中職／李超關鍵拆彈 梅賽鍶送3個擁抱+星巴克、麥當勞

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李超第6局演出關鍵拆彈。記者許正宏／攝影
李超第6局演出關鍵拆彈。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊昨天在滿壘局面等到對方投手自己出錯，今天6局下滿壘局面，出現不同結局，味全龍隊李超沉穩飆出2K拆彈成功，幫助先發投手梅賽鍶守住危機，下場後得到他的3個擁抱，以及星巴克、麥當勞承諾。

龍隊今天以3：2擊敗猿隊，梅賽鍶先發5.1局，第6局留下一出局、一二壘有人危機，李超接手後面對林承飛飆K，雖保送林子偉形成滿壘，但接下來再對張閔勛演出關鍵三振。

李超透露，今年球隊對於後援投手有比較強調，大概知道要上場時，就要在牛棚準備時把心態想好，「今天有做到這點，上去時就是全心全意投入想要解決打者。」面對張閔勛的打席很快就取得兩好球，他坦言當時的思緒有稍微多一點，但捕手蔣少宏有指引他，「他說今天直球狀況不錯，就是大膽一點，把球投在好的位置。」

他也提到，今年在春訓時就被告知會負責「拆彈」的角色，「老實說，第一場就遇到這種場面，我還滿興奮的，早遇到晚遇到，不如我就先習慣，場邊準備時就覺得，喔，這麼快就來了。」

被問到是否屬於強心臟？李超笑說：「我覺得不是欸！我坐雲霄飛車都會覺得很可怕。最多只能海盜船，而且不能坐太後面。」

至於幫忙梅賽鍶守下危機後，他說了什麼？李超透露：「我記得沒錯的話，是抱了三次，還有麥當勞、星巴克。他西語講很快，翻譯大概是說他很感謝我，準備有大餐可以吃了。」

林子偉 林承飛 雲霄飛車

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