中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

富邦悍將隊真的不一樣了！新球季首戰今天作客台中洲際棒球場，對上去年打進總冠軍賽的中信兄弟，隊長范國宸首局開轟帶頭，全場掃出17支安打，終場以8：2擊敗中信兄弟，繼2021年後，睽違5年再次在開季首戰贏球，且締造隊史首次跨季7連勝。

悍將隊要在新球季展現全新風貌，此戰一開賽就先有攻勢，面對兄弟洋投黎克，新洋砲邦力多在中職的首打席，2出局後敲出二壘打，接著悍將隊長范國宸一棒轟出左外野2分砲，替悍將隊首開紀錄。兄弟則在2局下靠宋晟睿安打、詹子賢二壘打追回1分，3局下宋晟睿適時安打追平比數。

平手局面下，悍將隊在4局上又從2出局後展開攻勢，王念好選到保送、林岳谷安打，張洺瑀接著再敲安送回2分超前比數，且自此局起連續4局有分數進帳。

5局上面對兄弟第二任投手陳琥，悍將隊連兩棒安打後，孔念恩高飛犧牲打追加1分，6局上複製同樣得分模式，林岳谷，張洺瑀連續安打，張育成高飛犧牲打送回分數，比數形成6：2。

第7局范國宸、孔念恩連續安打，辛元旭擊出雙殺打但讓跑者上三壘，戴培峰擊出滾地球送回三壘上的隊友，同時靠江坤宇的守備失誤上壘，王念好接著敲安打也帶有1分打點，悍將將比數拉開為8：2，最終就以6分差收下比賽勝利。

悍將隊先發投手威戈神在中職首場出賽，主投5局，被揮出7支安打，失2分，拿下勝投。之後悍將隊依序換上李建勳、李吳永勤、林栚呈、廖任磊皆無失分。

悍將打線在新球季首戰就打出氣勢，單場掃出17支安打，比對手多6支，先發9人全員安打，隊長范國宸單場3安（1轟）、有2打點、跑回2分，林岳谷同樣是3安演出，張洺瑀、邦力多、王念好都敲雙安。

兄弟洋投黎克今天僅投4局失4分退場，用83球，被敲出7支安打，送出6次三振，承擔敗投。

悍將隊過去4年在開季首戰都未能贏球，吞下一和三敗，前一次在開季首戰獲勝已是2021年，在洲際球場以10：6擊敗兄弟。而今天這一勝，加上悍將去年季末以平隊史最長的6連勝收尾，寫下隊史首次跨季7連勝紀錄。

富邦悍將新洋投威戈神，中職初登板主投5局失2分。圖／富邦悍將提供