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中職／球場關燈嚇一跳 葉君璋：可能大家都還在調整吧！
味全龍隊今天在賽季首戰以3：2擊敗樂天桃猿隊，意外插曲是7局上燈光全滅，龍隊教頭葉君璋當場面露疑惑，賽後也坦言：「應該大家都嚇到吧！」
龍隊在7局上本有追加分數的機會，朱育賢打向游擊深處有機會形成內野安打，但二壘上的劉基鴻竟連搶兩個壘包，在本壘前大老遠就被觸殺出局，現場還加碼上演球場燈光瞬滅的意外場景，讓全場一片問號。
對於劉基鴻的跑壘，葉君璋認為判斷沒有問題，「因為在巨蛋，場地比較軟，所以那個球穿不過去，如果在室外就穿過去了，可能因為春訓在斗六，所以少了這個（經驗），他這樣跑壘，我覺得算是還滿不錯，只是結果沒有那麼好。」
至於球場被關燈是否嚇到，葉君璋回答：「有！應該大家都嚇到吧！可能大家都還在調整，那個有關得比較早，應該晚個5秒會好一點。」
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