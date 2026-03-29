中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

樂天桃猿隊該全身而退的第4局，卻因失誤最終多掉2分，終場以2：3不敵味全龍隊，艾菩樂轉隊後的首場出賽就碰上前東家，投5局失3分（責失1分）吞下敗投。

首局陳晨威就敲兩分砲，開季連兩場開轟，先助猿隊取得2：0領先。

龍隊4局上由朱育賢的二壘打敲出團隊首安，兩出局後，郭天信打向中外野，中外野手林政華發生接球失誤，先讓龍隊跑回1分，劉俊緯補上安打追平戰局，曾聖安第5局再敲超前陽春砲。

猿隊6局下滿壘空手而歸，龍隊則在7局上也錯過追加分數的機會，朱育賢打向游擊深處有機會形成內野安打，但二壘上的劉基鴻竟連搶兩個壘包，在本壘前大老遠就被觸殺出局，現場還加碼上演球場燈光瞬滅的意外場景，讓全場一片問號。

兩軍都由本季轉隊出發的洋投先發，猿隊艾菩樂先發5局被敲3安打、失3分（責失1分），承擔敗投；龍隊梅賽鍶投5.1局被敲7安打、失2分，拿下本季首勝。

陳晨威首局敲出兩分砲，開季前兩場比賽都開轟。記者許正宏／攝影

味全龍隊先發投手梅賽鍶。記者許正宏／攝影

味全龍隊捕手蔣少宏在本後界外區發生接球失誤，幸好梅賽鍶該打席最終仍三振林子偉。記者許正宏／攝影