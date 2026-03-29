快訊

中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

俞大㵢、妻子都遭爆職場霸凌 徐巧芯：已是第2次涉爭議事件

獨／不是電影！屏東7旬翁住車近月吃喝拉撒全在裡面 鄰居憂他恐死車內

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手艾菩樂。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊先發投手艾菩樂。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊該全身而退的第4局，卻因失誤最終多掉2分，終場以2：3不敵味全龍隊，艾菩樂轉隊後的首場出賽就碰上前東家，投5局失3分（責失1分）吞下敗投。

首局陳晨威就敲兩分砲，開季連兩場開轟，先助猿隊取得2：0領先。

龍隊4局上由朱育賢的二壘打敲出團隊首安，兩出局後，郭天信打向中外野，中外野手林政華發生接球失誤，先讓龍隊跑回1分，劉俊緯補上安打追平戰局，曾聖安第5局再敲超前陽春砲。

猿隊6局下滿壘空手而歸，龍隊則在7局上也錯過追加分數的機會，朱育賢打向游擊深處有機會形成內野安打，但二壘上的劉基鴻竟連搶兩個壘包，在本壘前大老遠就被觸殺出局，現場還加碼上演球場燈光瞬滅的意外場景，讓全場一片問號。

兩軍都由本季轉隊出發的洋投先發，猿隊艾菩樂先發5局被敲3安打、失3分（責失1分），承擔敗投；龍隊梅賽鍶投5.1局被敲7安打、失2分，拿下本季首勝。

陳晨威首局敲出兩分砲，開季前兩場比賽都開轟。記者許正宏／攝影
陳晨威首局敲出兩分砲，開季前兩場比賽都開轟。記者許正宏／攝影

味全龍隊先發投手梅賽鍶。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手梅賽鍶。記者許正宏／攝影

味全龍隊捕手蔣少宏在本後界外區發生接球失誤，幸好梅賽鍶該打席最終仍三振林子偉。記者許正宏／攝影
味全龍隊捕手蔣少宏在本後界外區發生接球失誤，幸好梅賽鍶該打席最終仍三振林子偉。記者許正宏／攝影

曾聖安第5局敲出陽春砲，幫助味全龍隊以3：2取得領先。記者許正宏／攝影
曾聖安第5局敲出陽春砲，幫助味全龍隊以3：2取得領先。記者許正宏／攝影

郭天信 陳晨威

延伸閱讀

中職／獅隊3：1打下亞太球場歷史性首勝 蘇智傑敲首轟獲MVP

圖輯／中職味全龍對戰樂天桃猿 梅賽鍶VS艾菩樂 洋投對決

韓職／王彥程初登板5.1局好投奪首勝 王維中後第二人

日職／林安可再扛4棒敲首打點、首長打 宋家豪連兩戰無失分

相關新聞

中職／不一樣的開季！ 悍將睽違5年首戰贏球、跨季7連勝

富邦悍將隊真的不一樣了！新球季首戰今天作客台中洲際棒球場，對上去年打進總冠軍賽的中信兄弟，隊長范國宸首局開轟帶頭，全場掃出17支安打，終場以8：2擊敗中信兄弟，繼2021年後，睽違5年再次在開季首戰贏球，且締造隊史首次跨季7連勝。

中職／桃猿失誤多掉2分還中滿壘計 艾菩樂對前東家悲情吞敗

樂天桃猿隊該全身而退的第4局，卻因失誤最終多掉2分，終場以2：3不敵味全龍隊，艾菩樂轉隊後的首場出賽就碰上前東家，投5局失3分（責失1分）吞下敗投。

韓職／王彥程初登板5.1局好投奪首勝 王維中後第二人

南韓職棒暌違8年再出現台灣球員，25歲左投王彥程今年以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，今天在開季第二場比賽就迎接初登板，面對培證英雄隊先發5.1局失3分，有「愛彥程打線」給予強大的火力支援，韓華終場以10：4勝出，王彥程拿下個人韓職首勝。

中職／魔神龍中文簽名已學會「龍」字 自信笑答「easy!」

過去是樂天桃猿隊的魔神樂，如今變成味全龍隊的魔神龍，擅長的中文簽名，已經收錄完畢「龍」字怎麼寫，魔神樂自信笑說：「easy、easy！」

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

中職／獅隊3：1打下亞太球場歷史性首勝 蘇智傑敲首轟獲MVP

台南亞太成棒主球場的歷史性首戰，今晚由統一獅隊在迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊本季首戰就成功捍衛「新家」，全場敲7安，包括蘇智傑在6局下轟出亞太史上第一轟，並由投手群聯手封鎖雄鷹隊打線，終場以3：1拿下本季首勝，在滿場23500名球迷的見證下，留下亞太球場的第一勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。