中職／洲際球場視覺進化 首創外野LED數位看板

中信兄弟今天在台中洲際棒球場進行新球季主場開幕戰，正式啟動「外野廣告升級計畫」，將外野帆布更換為LED數位看板，寫下台灣球場首例，要替球迷打造全新的「沈浸式」觀賽體驗。

過去台灣職棒球場的外野廣告多以傳統噴漆帆布為主，中信兄弟主導此次升級計畫，全面導入高品質LED看板，讓洲際球場朝向日、美職等國際化球場規格邁進。

球團表示，這樣的LED動態科技看板，除了能保持高亮度、鮮豔色彩，也能克服戶外日曬雨淋的耗損問題，確保球場視覺始終維持在最佳狀態。且LED看板除了廣告呈現，還能增加「動態應援」的靈活性。

兄弟球團指出，未來看板的內容上可依照賽事節奏進行即時切換，包括在全壘打或得分時，外野LED可與內野大螢幕、環場燈光同步播放慶祝動畫，也能針對不同主題日更換視覺風格，還可以提供廣告主更彈性的影音展演空間。

球團強調，針對此次外野廣告的全面數位化，不僅是硬體的單純升級，更是提升場域價值的重要指標。透過科技與運動的結合，臺中洲際棒球場將不只是競技場，更是具備高度娛樂化、國際化的運動展演空間。

中信兄弟導入台灣首創外野LED看板。圖／中信兄弟提供