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中職／獅隊3：1打下亞太球場歷史性首勝 蘇智傑敲首轟獲MVP

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

台南亞太成棒主球場的歷史性首戰，今晚由統一獅隊在迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊本季首戰就成功捍衛「新家」，全場敲7安，包括蘇智傑在6局下轟出亞太史上第一轟，並由投手群聯手封鎖雄鷹隊打線，終場以3：1拿下本季首勝，在滿場23500名球迷的見證下，留下亞太球場的第一勝。

2局下獅隊林培緯敲出獅隊在亞太棒球場的第一支安打，接著朱迦恩補上安打，陳重羽在2出局後揮出安打，打下亞太球場的史上第一分，獅隊先取得領先優勢。6局下2出局後，蘇智傑從黃子鵬手中轟出右外野陽春全壘打，成為亞太的歷史性第一轟，助獅隊拉開2：0領先。

台鋼打線前7局遭到獅隊洋投獅帝芬封鎖，直到第7局獅隊換上第二任投手辛俊昇，曾昱磬選到保送，劉時豪敲安打形成一、三壘有人，藍寅倫敲高飛犧牲打替台鋼追回1分。

本季轉戰台鋼的黃子鵬今天主投7局失2分退場，8局下台鋼推韋宏亮登板，獅隊攻勢再起，邱智呈獲保送上壘，田子杰採犧牲觸擊把隊友送上得點圈，林子豪接著掃出中外野三壘打送回壘上隊友，在24歲生日這天敲長打替球隊做出貢獻，獅隊3：1領先。

9局上獅隊大膽推出22歲投手鍾允華登板關門，製造3上3下守住勝利，替獅隊留下本季第一勝。此戰獅帝芬先發6局，只被敲4安，無失分，拿下勝投，辛俊昇中繼1局失1分，高塩將樹中繼1局無失分。

黃子鵬為中職6隊唯一扛起開季首戰的本土投手，本季轉披台鋼雄鷹戰袍的首場出賽，繳出7局失2分的優質先發，用103球，被揮出6支安打（1轟），有3次三振，但等不到隊友的火力支援，承擔敗投。

陳重羽 蘇智傑 台鋼

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