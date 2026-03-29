中職／總統賴清德「深入敵營」 獅鷹戰前赴台鋼休息室互動

台鋼雄鷹隊今天進行新球季首戰，作客亞太成棒主球場與統一7-ELEVEN獅隊交手，這也是亞太主球場歷史性中職首戰，總統賴清德親自來到現場，賽前也到台鋼休息室與教練團、選手見面，台鋼集團會長謝裕民、台鋼雄鷹董事長王炯棻都到場，共同見證這座球場啟用。

賴總統今天賽前現身台鋼雄鷹休息室，與教練團、選手互動，展現對南部球隊關心，但他身為「資深獅迷」卻出現在台鋼休息室，球團人員打趣表示，總統「深入敵營」。

賴總統也和團隊分享亞太國際棒球訓練中心創建過程，接著謝裕民、王炯棻向總統致贈全隊簽名大球，台鋼總教練洪一中、隊長吳念庭則送上台鋼雄鷹百勝球衣，賴總統回贈總統府運動毛巾。

賴總統離開台鋼休息室前還有小彩蛋，台鋼球團特別向總統介紹日籍體能總監里隆文，因為有著與總統相似「明星臉」曾引發話題，今天兩人首度同框，為這次賴清德總統與台鋼雄鷹初見面留下歡樂又愉快回憶。

總統賴清德前往台鋼休息室與教練團、選手見面。圖／台鋼球團提供

總統賴清德與台鋼日籍體能總監里隆文首度同框。圖／台鋼球團提供