聽新聞
0:00 / 0:00
中職／總統賴清德「深入敵營」 獅鷹戰前赴台鋼休息室互動
台鋼雄鷹隊今天進行新球季首戰，作客亞太成棒主球場與統一7-ELEVEN獅隊交手，這也是亞太主球場歷史性中職首戰，總統賴清德親自來到現場，賽前也到台鋼休息室與教練團、選手見面，台鋼集團會長謝裕民、台鋼雄鷹董事長王炯棻都到場，共同見證這座球場啟用。
賴總統今天賽前現身台鋼雄鷹休息室，與教練團、選手互動，展現對南部球隊關心，但他身為「資深獅迷」卻出現在台鋼休息室，球團人員打趣表示，總統「深入敵營」。
賴總統也和團隊分享亞太國際棒球訓練中心創建過程，接著謝裕民、王炯棻向總統致贈全隊簽名大球，台鋼總教練洪一中、隊長吳念庭則送上台鋼雄鷹百勝球衣，賴總統回贈總統府運動毛巾。
賴總統離開台鋼休息室前還有小彩蛋，台鋼球團特別向總統介紹日籍體能總監里隆文，因為有著與總統相似「明星臉」曾引發話題，今天兩人首度同框，為這次賴清德總統與台鋼雄鷹初見面留下歡樂又愉快回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。