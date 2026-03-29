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中職／亞太主球場歷史性首戰 23500人滿場破戶外球場紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

亞太成棒主球場今晚迎接歷史性首戰，由統一獅隊迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，吸引滿場23500人進場，寫下中職史上戶外球場最多觀眾的紀錄，身為「資深獅迷」的總統賴清德，以及運動部部長李洋都親臨現場觀賽。 

獅隊今年起將以亞太棒球場為為「新家」，今天迎接新球季首戰，也是亞太棒球場所舉辦的首場職棒一軍賽事，現場可販售的座位在開賽前就售罄，23500名球迷進場，超越2019年在洲際棒球場進行彭政閔引退賽的20223人，寫下中職戶外球場新紀錄。

亞太球場的首場賽事，歷史性第一球由獅隊洋投獅帝芬投出，第一次三振賞給台鋼雄鷹吳念庭，在這座球場敲出首安的則是台鋼內野手曾子祐，首局從獅帝芬手中敲出二壘打。

獅隊在這座球場的首安在2局下由林培緯擊出，接著朱迦恩敲出右外野安打，捕手陳重羽在2出局後揮出安打，敲回亞太棒球場的歷史性第一分。

曾子祐 吳念庭 彭政閔

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