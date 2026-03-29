韓職／苦熬8年拚回職棒一軍首勝 王彥程賽後見家人淚崩

在日本職棒苦熬六年，25歲台灣左投王彥程今年轉戰韓職發展，今天在初登板就以5.1局失3分的好投拿下首勝，也是他生涯在職棒一軍的首場勝利，賽後王彥程見到家人時忍不住落下淚來，各種情緒一湧心頭，他說：「我自己等一刻也等了很久。」

王彥程為2019年高中畢業後赴日發展，加盟樂天金鷲隊，但6個球季都以育成選手身分待在二軍，即使去年整季投出亮眼的表現，仍沒等到成為支配下球員的機會，季後獲韓職青睞，以今年首度實施的「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊。

今天王彥程在韓職初登板，在滿場一萬兩千名主場觀眾的關注下，對培證英雄隊先發5.1局失3分，送出5次三振，以好投拿下生涯首勝，也是他進入職棒8年來的一軍首勝。

王彥程的姊姊和阿嬤今天特地飛到大田，現場見證他這得來不易的時刻，根據南韓媒體報導，賽後王彥程一見到阿嬤就像孩子一樣抱著阿嬤哭了很久，「家人親自過來讓我非常感動，我自己也等這一刻等了很久。」

花了8年拿到職棒一軍首勝，王彥程的眼淚說明了一路來的心路歷程，「在日本也沒有拿過一軍勝投，能在韓國拿到首勝，感覺像在做夢。」他也感謝捕手的引導，告訴他「今天絕對要進攻」，讓他能夠有自信地投球。

王彥程坦言自己比較感性，「我本來就是眼淚比較多的人，但今天的淚水到此為止，下一次流淚，絕對要在捧起韓國大賽冠軍獎盃的時候。」

而對於自己在韓職初登板的表現，王彥程在滿分10分中替自己打了6.5至7分，對於沒能完成第6局的投球耿耿於懷，希望下一場出賽能夠負擔更長的局數。