中職／認證林凱威神似威能帝 魔神龍曝老婆形容「像Pedro的人」

林凱威的捲髮造型因神似威能帝，獲得「林凱威能帝」新綽號，魔神龍過去與威能帝共事兩季，從他眼中看來，也認為兩人有點像，還加碼透露小故事。

魔神龍過去以「魔神樂」之名效力樂天桃猿隊，與威能帝共組左右護法，個性都超好的兩人也因此建立好交情。

魔神龍本季轉戰龍隊，有趣的是，林凱威今年在經典賽期間的捲髮造型，讓球迷越看越覺得像威能帝，兩人也在春訓碰到時相見歡合影。

媒體好奇從外國人眼中看林凱威是否覺得神似威能帝，魔神龍也點點頭，「我還有個故事可以分享，今天早上我去星巴克，看到我太太有和一個人打招呼，但我沒看到是誰，後來我太太跟我說『剛剛他跟你打招呼欸』，我問『誰啊？』，她說『那個手臂有刺青、長得像Pedro的人』。」口中描述的人正是林凱威。