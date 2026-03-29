中職／亞太棒球場迎職棒首戰 賴清德低調現身觀賽 場地細節待優化

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今迎來啟用後首場中華職棒例行賽，象徵歷時多年打造的重大體育建設正式投入職棒賽事，賴清德總統下午也親臨觀賽，以球迷身分低調進場力挺職棒，未另行致詞；這座可容納約2萬5000人的戶外棒球場，也成為目前全台規模最大的棒球場之一，吸引大批球迷湧入見證歷史時刻。

斥資近34億元打造的亞太棒訓中心，被視為賴清德任台南市長期間的重要政績之一，如今成棒主球場啟用，完成最後一塊拼圖；未來將由中職統一7-ELEVEn獅隊進駐作為主場，帶動台南棒球發展與觀光人潮。

中職聯盟會長、立委蔡其昌表示，台南球迷長期期待新球場落成，感謝市府與球團投入心力經營，未來若能持續深化合作，對地方與台灣棒球發展都是雙贏局面，今天也謝謝台灣棒球最大咖的球迷賴總統進場支持，也謝謝所有球迷們的支持，「台鋼也說今天是不會屈服的！」

獅隊新主場首戰吸引全台球迷南下朝聖，一名自職棒元年支持至今的洪姓球迷，特地從台北包車前來，並手持「北獅作伙」布條為球隊加油；他表示，新球場整體環境舒適、視野開闊，象徵球隊嶄新起點，期待在新主場見證球隊再創高峰。

不過，在正式賽事登場前，球場已透過熱身賽進行測試，部分球迷反映場內動線不夠順暢、燈光照明不足，以及觀眾席設計仍有改善空間。市議員沈震東也指出，亞太棒球場歷經14年規畫終於迎來職棒首賽，但相關細節仍待優化，包含入場引導、照明設備與座位舒適度等，建議市府與球團在賽後立即檢討改善。

據了解，球場原規畫2萬5000席座位，為增加走道空間，一、三壘側約500席不對外販售，另有視線受限區與打者之眼上方約1500席同樣不開放售票，以提升整體觀賽品質。

交通方面，由於球場位於安南區，距離市中心較遠，接駁與停車安排也成為焦點。市府與統一球團合作，規畫6條公車路線行經球場，並加開3條接駁車路線，周邊也提供約3000個汽機車停車位，呼籲民眾配合現場交通指揮，以減少壅塞情形。

台南市體育局表示，目前球場依「台南市公有運動場地收費標準」採租用方式營運，兼顧公共資源使用與賽事彈性調度。未來將持續優化觀眾席服務、場內外動線與職棒賽事所需設施，提升整體賽事品質。

體育局指出，已針對燈光問題與相關單位進行調整，並強化出入口與散場照明，其餘細節將依各場賽事狀況滾動檢討；後續也會透過實際營運經驗與球迷回饋，審慎評估球場長期營運模式，期盼打造安全、舒適且具國際水準的觀賽環境。

中職統一7-ELEVEn獅隊新主場首戰吸引大批球迷南下朝聖，首場門票全數售罄。記者萬于甄／攝影

中職聯盟會長、立委蔡其昌今也到場支持。記者萬于甄／攝影

球場原規畫2萬5000席座位，為增加走道空間，一、三壘側約500席不對外販售。記者萬于甄／攝影