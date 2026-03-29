韓職／王彥程初登板5.1局好投奪首勝 王維中後第二人

南韓職棒暌違8年再出現台灣球員，25歲左投王彥程今年以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，今天在開季第二場比賽就迎接初登板，面對培證英雄隊先發5.1局失3分，有「愛彥程打線」給予強大的火力支援，韓華終場以10：4勝出，王彥程拿下個人韓職首勝。

王彥程從日職二軍轉戰韓職，今年以「亞洲外援」身分亮相，成為繼2018年的王維中之後，第二位加盟韓職的台灣球員，也是韓華隊史第一人。今天王彥程首場出賽，在主場大田韓華生命棒球場滿場12000人的熱鬧場面下登板。

此戰王彥程開賽面對首名打者就先飆三振，首局投出3上3下，2局上1出局後連續被敲2安，抓下第2個出局數後再被崔宰榮敲二壘打失2分。

而韓華打線接著提供這名新隊友滿滿的火力支援，2局下因失誤上壘後，再靠4支連續安打敲回3分超前比數，3局下姜白虎轟出中外野2分全壘打，且接著在第4局滿壘時，姜白虎再敲二壘打追加2分，幫助韓華打下7：2的領先。

王彥程在第2局失分後，3局起連續解決9名打者，投完5局用80球。續投6局上時則是第一球就投出觸身球保送，接著被敲安打，教練團喊暫停過後，他發生暴投再投出保送，留下滿壘的局面被換下場，接替的投手被擊出高飛犧牲打，讓王彥程帳上再失1分。

此戰王彥程共投5.1局，用95球，被擊出4支安打，有1次四壞保送和1次觸身球保送，送出5次三振，失3分都是自責分，最快球速達到148公里，在球隊領先時退場。

最終韓華單場敲出15支安打，其中姜白虎單場敲兩長打、貢獻5打點，以10：4打下開季二連勝，王彥程在韓職生涯的首場出賽就奪下勝投，跟進2018年的王維中，成為第二位在韓職初登板就獲勝投的台灣球員，為旅韓之路投出好的開始。

王維中在2018年成為台灣旅韓第一人，效力於NC恐龍隊的一個球季，出賽25場都是先發，拿下7勝10敗，防禦率4.26。