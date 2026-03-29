中職／龍隊開季3洋投確定 曾仁和兩度遇傷唯一本土先發先排郭郁政

去年效力統一獅隊的洋投梅賽斯，本季以「梅賽鍶」之名投效味全龍隊，官辦熱身賽0登板，扛起球隊開幕戰，總教練葉君璋表示，他是最早抵台的洋將，目前看起來也是狀況最穩定，魔神龍則是進度最慢。

梅賽鍶在官辦熱身賽全程未亮相，投手教練納瓦洛先前受訪時解釋，因為有幫他安排一些課程，為了確保局數可以累積到一定局數，因此讓他投自辦熱身賽，在開季前準備好出賽沒有問題。龍隊亮牌球隊開幕戰先發投手，就是推出梅賽鍶，證實納瓦洛所言不假。

葉君璋表示，梅賽鍶最早抵台，各方面都是目前狀況最穩定的洋投，所以把開幕戰交給他；接下來加上鋼龍、蔣銲，就是開季3洋投，「魔神龍是最還沒有進入狀況，所以先剔除掉。」

龍隊第一位出賽的本土先發預計會是郭郁政，「因為有伍鐸，目前本土只需要一個。」至於曾仁和，葉總透露，他在春訓遇到兩次受傷，一次腰部、一次肩膀夾擠，「但上一場熱身賽看起來不錯，有投到144、145，我覺得應該會慢慢越來越好。」