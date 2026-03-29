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日職／林安可再扛4棒敲首打點、首長打 宋家豪連兩戰無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可賽前跟球迷打招呼。 西武隊IG
林安可賽前跟球迷打招呼。 西武隊IG

日本職棒今天共有2名選手在一軍出賽，西武隊強打林安可連兩戰先發上陣，4打數敲出1支二壘打，日職生涯首支長打和首打點都出爐，靠著平良海馬繳出119球完封勝，西武以4：0終止開季二連敗。樂天金鷲隊投手宋家豪同樣是連兩天登板，中繼1局無失分。

西武隊開季作客ZOZO海洋球場與千葉羅德海洋隊進行三連戰，林安可在開幕戰沒有亮相，昨天迎接日職生涯初登場，擔任先發第四棒、指定打擊，第二打席揮出生涯首安，單場4支1。今天面對羅德隊左投小島和哉，繼續以第四棒、指定打擊身分先發上陣。

林安可首打席在一、二壘有人時上場，遭觸身球擊中護具形成保送，幫助西武隊攻占滿壘，下一棒外崎修汰敲高飛犧牲打送回西武隊第1分。

林安可接著在3局上第二打席擊出二壘滾地球出局。第5局羅德隊換上第二任投手廣池康志郎，西武隊又有攻勢，靠保送和內野安打和對手失誤攻占一、三壘，林安可接著擊出游擊方向滾地球，送回三壘上的隊友，日職生涯首打點出爐，替西武隊打下第2分，拉開2：0領先。

第7局面對羅德隊洋投龍恩（Sam Long），林安可揮空遭到三振。第9局羅德隊再換上36歲的益田直也登板，西武隊長谷川信哉率先安打，1出局後林安可掃出右外野方向的二壘打，個人日職首支長打出爐，接著被換代跑退場，西武隊靠源田壯亮的內野安打再添2分。

林安可在日職的第二場出賽，連續兩場有安打，此戰4打數敲出1支安打，日職生涯的首支長打和首打點都出爐。而西武隊平良海馬以119球完投9局，被敲5安，送出5K，有2次保送，率隊完封羅德隊，西武隊終場以4：0勝出，拿下本季首勝，終止開季二連敗。

至於樂天金鷲隊與歐力士隊開季三連戰，台灣投手宋家豪連兩天中繼出賽，昨天僅用8球投出3上3下，今天在第5局球隊3：5落後時上場，先被西川龍馬敲出安打，但馬上讓太田椋擊出二壘方向的雙殺打，對下一棒中川圭太投出保送後，再三振森友哉結束該半局。

宋家豪此戰用23球，面對4名打者，被敲1安，投出1次保送，和1K，沒有失分。而樂天隊最終以4：5落敗，開季拿下首勝後吞下二連敗。

西武 林安可 宋家豪

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