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中職／魔神龍中文簽名已學會「龍」字 自信笑答「easy!」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
魔神龍當場秀中文簽名，證明已經會寫「龍」了。記者陳宛晶／攝影
魔神龍當場秀中文簽名，證明已經會寫「龍」了。記者陳宛晶／攝影

過去是樂天桃猿隊的魔神樂，如今變成味全龍隊的魔神龍，擅長的中文簽名，已經收錄完畢「龍」字怎麼寫，魔神樂自信笑說：「easy、easy！」

魔神龍本季加盟龍隊，今天隨隊來到台北大巨蛋，將在賽前領取去年與猿隊一起打下的冠軍戒指，他也說心情很開心、很興奮，「很謝謝球隊給我這樣的機會，可以領取去年的冠軍戒指，也很欣慰去年的努力沒有白費。」對於之後若有機會碰上前東家出賽，他說：「相信今年一定會有機會碰到，我會做好準備。」

魔神龍並未登錄在龍隊開季名單中，但他表示目前調整都在軌道上，再一段時間，就能達到和去年一樣的狀態。

天母生活一直備受洋將推崇，魔神龍目前只在天母待了兩、三天，坦言還不是很熟悉，「之後放假會想多去看看，像是爬山，現在球場已經看得到那些山了，很喜歡天母有這麼漂亮的景色，但還需要更多時間才能了解天母。」

魔神樂過去在猿隊就常應球迷要求簽中文名字，寫「魔神樂」已經很上手，如今換了譯名，他自信笑說：「我已經學會了，已經有球迷知道我會寫龍了。」他也提到，轉隊時就知道會被改名，「我知道其他人到其他球隊後換上其他名字，滿開心的是，我的名字有和球隊一樣的『龍』字。」

名字 台北 魔神樂

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