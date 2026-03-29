中職／林政華挨再見觸身球遺憾沒當成帥哥 被主審關心暖到了

樂天桃猿隊昨天靠再見觸身球取得「開門紅」，林政華被砸中瞬間，猿隊陣營滿是興奮雀躍的身影，第一句關心慰問來自主審張展榮，詢問他「打到哪裡？會不會痛？」他本來心中譜寫更英雄式的劇本，還跟隊友喊話「是不是帥哥就看這次了」，意外結局讓他沒帥成。

猿隊昨天在9局下迎接驚喜結局，中信兄弟隊投手江忠城在滿壘局面對林政華投出觸身球結束比賽，林政華右腳挨砸倒地，總教練曾豪駒掛著壓不下來的嘴角走出休息區，其他選手們也興奮跳上跳下。林政華仍倒在地上時，主審張展榮上前與他說了幾句話，而他隨後起身跑上一壘完成比賽。

林政華還原挨砸當下，「我還在感受打到哪裡？會不會痛？」下一秒看到隊友慶祝的身影，「看到他們反應，才意識過來比賽結束了。」至於當時張展榮是和他說了什麼？他說：「主審關心我的傷勢，問我打到哪裡？還好嗎？」讓他也笑答：「來自主審的關心，溫暖到了。」

外界以為主審是提醒仍要跑一壘，林政華納悶問：「應該不能提醒吧？」他也提到，因為之前魔鷹就有發生過一樣的狀況，球隊開會時就有講過這件事，因此本來就知道觸身球後，還是要站上一壘才算完成該打席。

雖然仍幫助球隊結束比賽，林政華透露自己心中所想的劇本，「我超想打，因為滿壘、都趨前，其實機會比較大，而且三壘又是子偉，想說打個外野飛球都回得來，我在底下就跟閔勛說，是不是帥哥就看這次了。」