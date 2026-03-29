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韓職／王彥程初登板5.1局5K失3分 成勝投候選人

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程加盟韓職後首度擔任先發。圖截自X影片
王彥程加盟韓職後首度擔任先發。圖截自X影片

25歲台灣左投王彥程本季轉戰韓職發展，以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，成為隊史首位台灣球員，今天在新球季球隊第二場比賽就擔任先發，面對培證英雄隊主投5.1局失3分，退場時仍是勝投候選人的身分。

王彥程過去在日職的6個球季都是育成選手，沒有在一軍出賽的紀錄，去年季後被韓職網羅，在韓職實施亞洲外援制度的第一年，表現受到高度關注。他在今年開季就進入先發輪值，且被排為第二戰先發，今天在韓華主場大田韓華生命棒球場迎接初登板。

今天王彥程開賽連續解決3名打者，2局上則遇上亂流，1出局後被連敲2安，用飛球抓到第2個出局數後，被第8棒崔宰榮擊出二壘打失2分，接著讓下一棒敲游擊滾地球出局，結束該半局。

王彥程雖然讓球隊陷入0：2落後，但韓華打線在2局下馬上給予火力支援，先靠失誤上壘，2出局後連續4名打者敲出安打，單局打下3分超前比數。

在領先的局面下續投，王彥程自3局起連續解決9名打者。3局下韓華「愛彥程打線」也持續追加分數，盧施煥安打、姜白虎轟出中外野2分全壘打，韓華拉開5：2領先。4局下姜白虎又在滿壘時揮出左外野線邊落地的二壘打追加2分，韓華取得7：2領先。

王彥程投完5局用80球，續投第6局時，第一球就投出觸身球保送，接著被安致弘敲出安打，還發生暴投形成二、三壘有人，雖用146公里的速球飆三振，但再對第4棒朴燦爀投出保送，留下滿壘的局面被換下場，之後英雄隊靠高飛犧牲打追回1分，也記為王彥程的失分。

王彥程的韓職初登板合計投5.1局，用95球，被擊出4支安打，失3分都是自責分，送出5次三振。而他前5局沒有出現保送，但第6局有1次觸身球和1次四壞球保送，最快球速則達到148公里。

6局上打完，韓華鷹隊以7：3領先培證英雄，王彥程成為此戰的勝投候選人，有機會成為繼2018年王維中之後，第二位在韓職初登板就拿下勝投的台灣選手。

韓職 王彥程

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