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亞太棒球場中職開打 永康車站旅客多5成台鐵便當搶光光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影
永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影

台南亞太棒球場首場中職賽事今下午將由統一獅對戰台鋼鷹，台鐵永康車站中午起陸續湧入許多球迷，預估單日增加約5成旅客，快閃販售的台鐵售罄一空，更多次追加販售。

這場亞太球場中職首賽賽事，也是該球場第一場大型職業賽，賽前2萬5000個座位已售罄，前往球場交通疏運問題備受考驗。

其中緊鄰球場不遠的永康火車站，更被外界視為接駁的重要節點，中午後旅客明顯暴增，高雄運務段路段長鄭博仁更到場協助調動指揮永康站長吳國全中午忙進忙出，他預估，因球迷湧入，單日旅客增加約5成。

吳國全也認為，不少球迷更是自行開車或騎機車前往，否則旅客應會更多。他也建議，搭乘火車接接駁車或公車，免除找停車位困惱，其實更方便，球迷可多加利用。

「來噢！限量的台鐵便當！要買要快..」台鐵更罕見在永康火車站設攤位販售招牌的台鐵便當，不多時已搶購一空，還多次自台南站追加。

永康火車站往亞太棒球場除可搭大台南20、905線公車，因應今賽事特別加開免費接駁專車，下午1點時至3時半，每30分鐘加開1班，車程約15分鐘，中午後永康車站前球迷陸續湧入，下午2時來到高峰，接駁專車人數雖然不少，但疏運快速，現場秩序還不錯，站前部分臨停車輛在警方勸導下也迅速駛離，幸未出現壅塞情形。至下午2點半為止，永康車站前交通尚稱順暢，讓站方人員鬆了一口氣。

年約70歲婦人是統一獅死忠球迷，在兒子陪同下，今早從板橋搭高鐵南下，她說，雖然有接駁車，但間距還是太長且公車路線仍不足，跟在台北大巨蛋看球便利性差很多。

與友人一起從台中南下的陳先生則認為，最重要是享受球場臨場感一起加油吶喊的感覺，中南部球場對外交通本來就不如台北，但至少今天提供接駁專車也展現誠意。

他也建議，未來可朝假日將接駁專車常態化，方便外來球迷，另外相關接駁標示及人員指引也可更優化，讓外地球迷更方便辨認。

永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影
永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影

永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影
永康火車站旁接駁專車開往亞太棒球場，吸引不少外地球迷搭乘。記者謝進盛／攝影

亞太棒球場中職開，台鐵台南永康車站旅客單日估計多5成。記者謝進盛／攝影
亞太棒球場中職開，台鐵台南永康車站旅客單日估計多5成。記者謝進盛／攝影

永康火車站前腹地不大，出現短暫車流回堵，不過很快就恢復順暢。記者謝進盛／攝影
永康火車站前腹地不大，出現短暫車流回堵，不過很快就恢復順暢。記者謝進盛／攝影

台鐵 統一獅

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