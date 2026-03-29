排球／台南六甲辦草地賽 鼓勵民眾參與戶外運動

台南市六甲區公所今天在六甲國小操場舉辦「南六盃草地排球錦標賽」，邀請府城排球運動愛好者同場競技。透過草地排球賽事促進運動交流，鼓勵市民培養規律運動習慣，感受運動帶來的健康與活力。

為推廣全民運動風氣並提供市民多元運動交流平臺，台南市政府體育局推動區特色計畫，鼓勵不同行政區辦理體育活動，促進全民運動發展。115年共計26個區公所提報申請區特色計畫，核定共計41件活動，包含健走、瑜珈、法式滾球、排球、地面高爾夫球等各式各樣的活動。台南市市長黃偉哲表示，市府持續支持各區公所辦理在地特色體育活動，透過多元運動賽事鼓勵民眾走出戶外參與運動，提升市民運動風氣。

六甲區擁有豐富的自然景觀與人文資源，市府鼓勵參與賽事的選手與民眾在運動之餘，也能走訪具有80餘年歷史的林鳳營車站、酪農產業區及落羽松景觀區等在地特色景點，欣賞六甲自然美景並品嚐在地美食，感受六甲獨特的人文魅力。

台南市政府體育局局長陳良乾表示，本次南六盃草地排球錦標賽規劃市民推廣組及區民樂活邀請賽等組別，並設有發球挑戰賽，讓不同程度的排球愛好者都能參與其中，提升活動的趣味性與參與度。此外，活動也配合六甲青年節早安晨跑活動進行規律運動宣導，現場將設置相關宣導海報及布條，向民眾推廣「7333規律運動」理念，鼓勵市民建立良好的運動習慣。透過體育活動與健康宣導結合，期盼帶動地方運動風氣，營造健康活力的運動城市。