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經典賽／對決大谷翔平經驗 沙子宸：對手越強大越要相信自己

中央社／ 鳳凰城28日專電
中華隊投手沙子宸。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
中華隊投手沙子宸。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

首位非科班出身旅美球員、運動家投手沙子宸，今年在經典賽4萬人場面登場，成功讓世界頂尖打者大谷翔平出局，他表示這次經驗學到「對手越強大，越要相信自己」。

沙子宸在運動家春訓基地備戰新球季，他今年22歲、旅美第4年，去年在小聯盟1A成績大幅進步，季中升上高階1A。沙子宸出身社區棒球，一路從素人投手進化到旅外，更連續在資格賽和經典賽披上台灣隊戰袍。

台美日三地奔波 重新找回春訓節奏

這個春天，沙子宸為了貢獻國家，台灣、美國、日本三地折返跑。他1月在台南隨統一獅自主訓練，2月飛美國參加投手訓練營，2月底他又從美國飛日本，與台灣隊會合，3月中經典賽後，他又飛美國亞利桑那，回歸運動家春訓。

他接受中央社訪問，談到身體經過兩次時差，經典賽大聯盟用球與小聯盟比賽球不同，目前仍在重新適應。他說：「不同於正常春訓步調，身體難免有點亂掉，一切都在預期之內，需要耐心重新建立節奏。」

去年在經典賽資格賽，沙子宸在台北巨蛋投出在國家隊生涯的里程碑。他對南非之戰登場，最快球速飆上152公里，2.2局壓制對方打線，但因賽前發燒、比賽中抽筋，在教練團保護下提前退場。

經典賽對決大谷 拿出最好武器跟他拚

今年經典賽，沙子宸更上層樓，面對擁有大谷翔平等多名大聯盟打者的日本國家隊，儘管投2局被敲4安打失3分，但他認為這是一次難得的學習機會。沙子宸說：「面對強大的對手，更要相信自己，拿出最好的武器跟他們對決。」

經典賽台日之戰，沙子宸3局上0比10局面登場，單局被敲4支一壘安打，失掉3分；不過4局再度上場時，他解決大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也等日本隊前3棒打者，製造三上三下。

大谷翔平這個打席之前，手感發燙，已經敲出二壘安打、滿貫全壘打與一壘安打，沙子宸成為這場比賽唯一解決大谷翔平的台灣投手。

他對大谷先投出147公里的內角快速球，接著用中間偏低的變速球，讓大谷打成一壘方向平飛球，接殺出局。

沙子宸說，面對大谷翔平和日本隊的明星球員，他的心思是：「回歸棒球的本質，身為投手的工作就是努力搶下好球數，只要球數領先，對方出局的機會就高，不管面對什麼層級的打者都是一樣。」

全世界都在研究大谷翔平的弱點，台灣隊投手帶著什麼樣的事前功課上場呢？沙子宸說，大谷翔平身材高大，很會打直球，面對中間偏高的位置掌握能力很強，身為投手必須盡可能壓迫他不舒服的地方。

旅美進入第4年，沙子宸逐步站穩更高層級，去年升上高階1A，透過經典賽，他跨層級對上大聯盟打者。他說：「對決大谷不是每個人都有機會，能讓他有效的出局，是我棒球生涯的重要養分。」

小聯盟「怪物」環伺 挫折中摸索生存之道

面對更高層級的挑戰，沙子宸體會到球季之中必然會有低潮與瓶頸，這是每個球員都會面臨的處境。他學會要把挫折視為生活一部分，就像1A投手教練高特（Jim Gott）教他「身為棒球員記性不能太好」，沙子宸學會轉念「明天又是新的一天」。

小聯盟強敵環伺，沙子宸體會到心態穩定的重要。他分享運動家大聯盟投手教練愛默生（ScottEmerson）召集小聯盟投手開會時，曾經傳授一個「92英里投手哲學」。

愛默生告訴小聯盟投手：「如果你是92英里球速的投手，你就做好92英里投手該做的事。96英里投手做96英里投手該做的事。不要想去做超出能力之外的事，否則本末倒置。」

沙子宸說，在美國打球身邊很多怪物，難免會有覺得自己技不如人、感覺自己好渺小的時候，教練的一席話是很重要的提醒。

邁向更高層級的路上，沙子宸學會「時時刻刻提醒自己，記得自己的優勢在哪裡，專注在自己的跑道上，不要去跟別人比較」。他今年球季的目標很明確「配球更靈活，就算球數落後也能用變化球去搶到好球」。

沙子宸 大谷翔平 經典賽

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