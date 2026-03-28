聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／PUMA螢光夜跑熱鬧登場 萬名跑者點亮台北夜空

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
DoDo夜跑組起跑前大合照。圖／PUMA提供
DoDo夜跑組起跑前大合照。圖／PUMA提供

運動品牌PUMA年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，今天傍晚在台北大佳河濱公園行動巨蛋廣場盛大登場，本屆賽事PUMA號召所有民眾一同跑出舒適圈，與人氣創作者 The DoDo Men嘟嘟人合作，吸引了21K菁英半馬組、10K螢光挑戰組、5K輕鬆夜跑組及5K嘟嘟夜跑組共計萬名跑者共襄盛舉。

今天活動現場除了專業的賽道規劃，更首度進駐由「有趣市集」聯手打造的「螢光潮流美食市集」，結合螢光裝置、樂團演出與豐富的完賽回饋，將大佳河濱公園打造成全台最亮眼的潮流光影派對。

此外，今年活動特別邀請人氣創作者 The DoDo Men 成員Ian擔任活動大使，並特別規劃限額1400名的「The DoDo Men Run 5K嘟嘟夜跑組」，Ian不僅親自擔任鳴槍嘉賓，更領軍跑進賽道，與跑者們近距離同行陪跑互動，現場尖叫聲與歡笑聲不斷。 

為了增加賽事趣味性，活動現場首創的「隱藏任務－集字挑戰」，不分組別的跑者皆能憑號碼布上的字母卡，與現場跑友合作拼湊出「DODO」或「PUMA」字樣，成功闖關者紛紛換上炫彩螢光紋身貼紙，展現自我潮流態度。5K組別專屬的《夢幻泡泡音浪區》，以熱鬧電音、律動燈光與繽紛泡泡，營造出最受跑者青睞的夢幻打卡賽道。

本次賽事最受矚目的升級亮點，莫過於首度與「有趣市集」聯手打造的「螢光潮流美食市集」。當夜幕降臨，超過20家特色攤商與餐車在五彩繽紛的串燈、串旗與氛圍螢光氣球燈的點綴下，讓大佳河濱瞬間轉化為潮流美食基地。市集現場充滿了誘人的食物香氣與強烈的視覺衝擊，各式攤位紛紛推出結合螢光色彩與創意的餐飲，讓跑者在挑戰自我後，能即時補充能量並與好友一同慶祝完賽。21K完賽跑者更享有專屬的市集點券，能依個人喜好自由選購，在燈光、美食與音樂交織的夜生活氛圍中，享受最頂級的賽後慰勞。

隨著賽事進入高潮，主舞台區的驚喜抽獎環節更讓全場情緒沸騰。PUMA今年延續加碼跑者福利，凡是活動當天穿著PUMA跑鞋參賽的人，即可獲得專屬抽獎券，爭奪價值上萬元的「PUMA 商品大禮包」。現場共抽出五位幸運跑者，將滿載運動潮流單品的萬元大禮帶回家。搭配現場樂團的熱力演出與華麗的螢光派對，跑者們在享受路跑成就感的同時，也帶走了滿滿的幸運與回饋能量。

本次賽事專業度亦毫不馬虎，為21K與10K組別規劃「配速列車」，協助跑者在穩定節奏中突破目標。針對21K菁英跑者，更提供專業團隊的貼紮服務與完賽後的專業放鬆按摩，確保跑者以最佳狀態挑戰自我。本次賽事成功結合專業路跑與潮流生活，為跑者創造了難忘的夜跑記憶。

今年活動現場星光雲集，多位運動與人氣代表齊聚助陣，為整體氛圍注入滿滿能量。台啤雲豹電豹女成員笑笑擔任賽道應援嘉賓，用燦爛的笑容與熱情為跑者加油打氣，帶動全場氣氛。

活動大使Ian鳴槍出發。圖／PUMA提供
活動大使Ian鳴槍出發。圖／PUMA提供

PUMA

延伸閱讀

路跑／馬力全開挑戰賽鼓勵跑者突破自我 冠軍隊女跑者將前進上海賽

用雙腳去旅行　2026上半年國際馬拉松賽事TOP 10

相關新聞

中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

中職37年開幕戰今晚在台北大巨蛋開打，由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，滿場四萬迷球迷進場共襄盛舉。兩隊先發王牌都繳好投，交由牛棚決勝負，兄弟雖在7局上攻下2分超前比數，但陳晨威在8局下的陽春砲再將戰局扳平，9局下兄弟牛棚再放火，猿隊靠「再見觸身球」以3：2勝出，本季首戰開胡！

中職／4萬人滿場！桃猿破隊史票房紀錄 聯盟開幕戰連兩年開紅盤

上季總冠軍球隊樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋作東展開賽季，面對中信兄弟隊，票房開出紅盤，球團宣布4萬人滿場，也是聯盟開幕戰連兩年締造4萬人滿場紀錄。

中職／李珠珢社群湧大量惡評遭嗆「滾回韓國」網回擊：留言超沒品

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年確定將重心全放在台灣，日前他在開季記者會自我介紹時落淚，引發許多粉絲心疼，但近期許多網友在他的貼文留言區對此表達不滿。

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。