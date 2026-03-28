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方穎豐耕耘逾30年奪LLB代表 傳永不放棄信念

中央社／ 台北28日電
台東紅葉總教練方穎豐。記者林伯東／攝影
台東紅葉總教練方穎豐。記者林伯東／攝影

謝國城盃少棒賽台東紅葉今天以6比5擊敗屏東大平奪冠，隊史首度取得LLB台灣代表權，總教練方穎豐努力超過30年「圓夢」，感動落淚直言，堅持到底永不放棄是棒球教給他人生很好的經驗。

謝國城盃少棒賽台東紅葉今天與屏東大平交手，開賽處於落後，台東紅葉展現韌性追分，終場以6比5奪冠，為台東縣繼2006年後再度奪下謝國城盃冠軍，但是台東紅葉隊史首度奪冠、取得世界少棒聯盟（LLB）台灣代表權。

前進威廉波特一直是台東紅葉總教練方穎豐的夢想，確定拿下代表權後也激動落淚，方穎豐笑說：「是開心的眼淚」，很感謝球員在教練團設定的棒球精神下完成這場比賽，感謝教練團一步一步運籌帷幄，儘管開賽就落後4分，但比賽沒有結束都不會放棄。

方穎豐感謝很多人在球技方面對於球隊的幫助，還有一些基金會，球員來自偏鄉，受到的幫助不勝枚舉，但奪冠只是一個階段，接下來還有很長一段路要走。

方穎豐感性直言：「努力了30幾年，堅持到底、永不放棄是棒球給我人生很好的一塊」，也會將這個信念傳承給球員和小孩，感謝大家一起努力圓夢。

謝國城盃少棒賽是世界少棒聯盟（LLB）國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校為名稱代表參加亞太區賽事，今年亞太賽將於韓國華城舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，亞太區冠軍取得前進世界賽資格，世界賽則在8月19日至30日於美國賓州威廉波特進行。

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