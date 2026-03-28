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謝國城盃台東紅葉奪冠落淚 首度取得LLB代表權

中央社／ 台北28日電
115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍出爐，台東紅葉國小少棒隊28日以6比5奪得金牌，球員與教練賽後都激動落淚，賽後總教練方穎豐（右2）安慰落淚球員。圖／中央社
115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍出爐，台東紅葉國小少棒隊28日以6比5奪得金牌，球員與教練賽後都激動落淚，賽後總教練方穎豐（右2）安慰落淚球員。圖／中央社

謝國城盃少棒賽台東紅葉今天與屏東大平爭冠，台東紅葉展現韌性以6比5奪冠，黃于安中繼3.2局飆8K奪下勝投；球員教練賽後激動落淚，台東紅葉隊史首度取得LLB台灣代表權。

謝國城盃少棒賽是世界少棒聯盟（LLB）國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校為名稱代表參加6月底亞太區賽事，亞太區冠軍取得前進美國威廉波特參加世界賽資格。去年台灣由台北市東園國小取得代表權，最終順利在威廉波特奪下世界冠軍。

台東縣前一次拿下謝國城盃少棒賽冠軍為2006年，當時代表學校是台東豐年國小；台東紅葉國小今年奪冠，為隊史首度取得LLB代表權。

115年謝國城盃少棒賽冠軍戰今天在青年公園謝國城紀念棒球場舉行，屏東大平國小開賽抓準對手不穩，靠著接連安打、暴投先馳得點，接著靠趁傳跑回2分，黃羿2分砲幫助球隊取得4比0領先。

台東紅葉1局下追分，靠著接連四壞保送、暴投、胡品浩二壘打送回2分，再靠著保送、王奕穎安打再拿1分，3局下失誤、安打、保送、王品雋安打先將比數扳平，再靠著滾地球造成屏東大平守備失誤，一口氣跑回2分超前。

屏東大平6局上靠著何以撒陽春砲再追1分，台東紅葉後援投手沈冠霖穩住陣腳，沒有多掉分數，替球隊守住勝利、拿下救援成功；黃于安中繼投3.2局飆出8次三振，無失分，拿下勝投。

台東紅葉奪冠，賽後球員教練激動落淚，總教練方穎豐表示，對手屏東大平也很不容易，每一場球都沒有設定結果，鼓勵球員用技術享受這場球賽，直言沈冠霖最後1局雖然挨轟，但馬上回穩、是為大賽而生的球員，也肯定黃于安的中繼表現又突破。

115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰28日晚間登場，台東紅葉國小與屏東大平國小爭冠，紅葉小將展現韌性，終場以6比5拿下勝利，黃于安（圖）中繼3.2局飆8K獲勝投。圖／中央社
115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰28日晚間登場，台東紅葉國小與屏東大平國小爭冠，紅葉小將展現韌性，終場以6比5拿下勝利，黃于安（圖）中繼3.2局飆8K獲勝投。圖／中央社
115年謝國城盃全國少棒錦標賽台東紅葉國小28日與屏東大平國小爭冠，紅葉小將沈冠霖（前右）後援穩守，助隊以6比5奪冠，首度取得LLB台灣代表權。圖／中央社
115年謝國城盃全國少棒錦標賽台東紅葉國小28日與屏東大平國小爭冠，紅葉小將沈冠霖（前右）後援穩守，助隊以6比5奪冠，首度取得LLB台灣代表權。圖／中央社

台東 威廉波特

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