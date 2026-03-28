快訊

親自揭露與周杰倫恩怨情仇 吳宗憲嘆：只要求過一件事

京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／二度開幕戰先發蹲捕 宋嘉翔談18歲到21歲的成長

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿捕手宋嘉翔敲回全隊第一分。記者蘇健忠／攝影
樂天桃猿捕手宋嘉翔敲回全隊第一分。記者蘇健忠／攝影

生涯第二度在聯盟開幕戰擔任先發捕手，樂天桃猿宋嘉翔從當年18歲的菜鳥，如今21歲已扛下重任，宋嘉翔自認現在在場上，會思考更多可以幫助球隊的方式，且有更好的應變能力，他也以過來人身份鼓勵學弟們，多思考、不要太急躁。

猿隊2023年參與聯盟開幕戰時，在台中洲際棒球場對上中信兄弟，宋嘉翔以菜鳥之姿先發蹲捕，以18歲253天的年紀寫下聯盟開幕戰最年輕先發紀錄，當年為客場出賽。今天猿隊在台北大巨蛋擔任主場面對中信兄弟，宋嘉翔再以先發捕手身份出賽，談起這兩次的差別，他認為，感受最大的是場地的不同，「這裡（大巨蛋）人比較多。」

而另外的差別則是他自己的成長，宋嘉翔坦言，現在比較能平靜地面對大場面，「之前才剛進來職棒，第一場會想比較多，想要打好、太急著想要表現自己，會有反效果。」因此看著像何品室融等學弟在開幕戰初亮相，他也分享經驗，例行賽張力和熱身賽不同，「希望那們不要太急躁。」

今天宋嘉翔在開幕戰搭配陣中王牌威能帝，不僅引導有功，打擊上也有貢獻，5局下敲回全隊第1分，9局下的犧牲觸擊還造成失誤，製造球隊贏球機會，總教練曾豪駒也看出他的成長。

宋嘉翔認為，現在的自己，會思考更多的方式來幫助球隊，在打擊時的想法比較不一樣，守備上也更懂得思考，「不會像之前，事情發生之後才開始想，現在雖然會先想起來放，但主要還是自己在場上的應變能力，不要太急。」

曾豪駒 威能帝 中信兄弟 樂天桃猿 宋嘉翔

延伸閱讀

中職／2幼猿何品室融、許賀捷6支0吞5K 曾總說第一場難免緊張

中職／猿隊「小球」成功施壓 曾豪駒：細節決定結果

中職／敲職棒37年首轟暫居全壘打王 陳晨威笑稱：第一次

中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

相關新聞

中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

中職37年開幕戰今晚在台北大巨蛋開打，由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，滿場四萬迷球迷進場共襄盛舉。兩隊先發王牌都繳好投，交由牛棚決勝負，兄弟雖在7局上攻下2分超前比數，但陳晨威在8局下的陽春砲再將戰局扳平，9局下兄弟牛棚再放火，猿隊靠「再見觸身球」以3：2勝出，本季首戰開胡！

中職／4萬人滿場！桃猿破隊史票房紀錄 聯盟開幕戰連兩年開紅盤

上季總冠軍球隊樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋作東展開賽季，面對中信兄弟隊，票房開出紅盤，球團宣布4萬人滿場，也是聯盟開幕戰連兩年締造4萬人滿場紀錄。

中職／李珠珢社群湧大量惡評遭嗆「滾回韓國」網回擊：留言超沒品

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年確定將重心全放在台灣，日前他在開季記者會自我介紹時落淚，引發許多粉絲心疼，但近期許多網友在他的貼文留言區對此表達不滿。

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。