中職／二度開幕戰先發蹲捕 宋嘉翔談18歲到21歲的成長

生涯第二度在聯盟開幕戰擔任先發捕手，樂天桃猿隊宋嘉翔從當年18歲的菜鳥，如今21歲已扛下重任，宋嘉翔自認現在在場上，會思考更多可以幫助球隊的方式，且有更好的應變能力，他也以過來人身份鼓勵學弟們，多思考、不要太急躁。

猿隊2023年參與聯盟開幕戰時，在台中洲際棒球場對上中信兄弟，宋嘉翔以菜鳥之姿先發蹲捕，以18歲253天的年紀寫下聯盟開幕戰最年輕先發紀錄，當年為客場出賽。今天猿隊在台北大巨蛋擔任主場面對中信兄弟，宋嘉翔再以先發捕手身份出賽，談起這兩次的差別，他認為，感受最大的是場地的不同，「這裡（大巨蛋）人比較多。」

而另外的差別則是他自己的成長，宋嘉翔坦言，現在比較能平靜地面對大場面，「之前才剛進來職棒，第一場會想比較多，想要打好、太急著想要表現自己，會有反效果。」因此看著像何品室融等學弟在開幕戰初亮相，他也分享經驗，例行賽張力和熱身賽不同，「希望那們不要太急躁。」

今天宋嘉翔在開幕戰搭配陣中王牌威能帝，不僅引導有功，打擊上也有貢獻，5局下敲回全隊第1分，9局下的犧牲觸擊還造成失誤，製造球隊贏球機會，總教練曾豪駒也看出他的成長。

宋嘉翔認為，現在的自己，會思考更多的方式來幫助球隊，在打擊時的想法比較不一樣，守備上也更懂得思考，「不會像之前，事情發生之後才開始想，現在雖然會先想起來放，但主要還是自己在場上的應變能力，不要太急。」