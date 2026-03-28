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中職／2幼猿何品室融、許賀捷6支0吞5K 曾總說第一場難免緊張
樂天桃猿隊在開幕戰啟用兩位年輕選手，何品室融、許賀捷都未能發揮，合計6打數沒有安打、吞5K，雙雙提前被換下，總教練曾豪駒認為第一場難免緊張，期許他們將這場化為經驗，「我相信會越來越好。」
何品室融去年季末在一軍場上亮相已讓人眼睛一亮，進入季後賽也展現大賽心臟，延續到今年熱身賽繳出「5割男」數據，為他爭取到今天以開路先鋒搶占開幕戰先發一席，此役4打數繳白卷、吞下3K，9局下的打席改由張閔勛代打。
許賀捷則是去年選秀第二輪上榜，今天擔任第九棒，2打席都遭到三振，第7局他的棒次換上歐晉。
談到兩位選手生涯首場開幕戰表現，曾豪駒表示，可能因為是第一場，難免比較緊張一點，「往後還會看到更多投手，今天這場當作經驗，往後知道一軍等級投手的變化球位置要怎麼掌握，我相信會越來越好。」
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