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中職／猿隊「小球」成功施壓 曾豪駒：細節決定結果
延續去年賽季打來的戲劇化，樂天桃猿隊今天在新球季的第一戰也有驚天結局，靠再見觸身球，以3：2擊敗中信兄弟隊，猿隊教頭曾豪駒賽後也說最後是細節決定結果，感謝選手頂住壓力，把勝利留下來。
兩隊2：2進入第9局，猿隊9局下林子偉安打開路，宋嘉翔點到投手方向，兄弟投手江忠城漏了一下因失誤釀成上壘，馬傑森繼續執行短打，也成功將跑者送到二、三壘。兄弟後續故意保送代打張閔勛，擠成滿壘，江忠城對林政華投出觸身球結束比賽。
9局下達短打，曾豪駒指出，「因為只需要一分，非常感謝選手，頂住壓力，把細節做好，才能延續到後面給對方壓力。」他也提到，球季的第一場，兩隊看起來都稍微緊繃，最終就是細節決定勝負。
猿隊王牌投手威能帝此役僅先發5局、78球退場，曾豪駒則透露就是按照賽前設定，「希望他在五局內有好的品質投球。」
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