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中職／敲職棒37年首轟暫居全壘打王 陳晨威笑稱：第一次

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
桃猿隊陳晨威。記者蘇健忠／攝影
桃猿隊陳晨威。記者蘇健忠／攝影

中職新球季開幕戰，樂天桃猿隊外野手陳晨威以先發第3棒的角色出發，今天對上中信兄弟，在8局下轟出一發追平比數的陽春砲，製造猿隊最終以3：2贏球的機會，目前也是聯盟唯一開轟的打者，暫居全壘打王，聽及這說法，他笑說：「沒有過，是第一次。」

陳晨威過去多以猿隊開路先鋒的角色出賽，然而今年開季在猿隊多名主力受傷的狀況下，今天首戰第一棒交給新秀何品室融，陳晨威改打中心棒次，他提到，其實不管棒次是第幾棒，沒有特別要改變什麼，「還是以攻擊為主，都是要製造機會的角色。」

陳晨威今天開幕戰單場敲雙安都是長打，6局下擊出二壘打，8局下掃出追平比數的右外野陽春砲，他提到：「打出去覺得可能是深遠飛球，沒有把握會全壘打，一開始有全力跑壘。」這一轟也成為中職37年的第一號全壘打，在全壘打榜上排第一。

在今年開季前，陳晨威披上中華隊戰袍參與經典賽，他坦言，因為備戰有比較早進入比賽節奏，也一直有維持在比賽的感覺，經典賽結束後，有經過幾天休息，「身體有恢復了，滿早能進入狀況，也有保持自己對比賽節奏的掌握度。」

台北大巨蛋今天湧入四萬人進場，陳晨威直言很享受，在經典賽拚戰的經驗，讓他十分能適應這樣的場面，「在東京的時候幾乎天天滿場，在這個張力下，滿享受的，會讓自己更亢奮，因為球迷多，會更在意自己的表現，把自己該做的表現給球迷看，不要辜負他們。」

中華隊 經典賽 中信兄弟 樂天桃猿 陳晨威

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