中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

中職37年開幕戰今晚在台北大巨蛋開打，由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，滿場四萬迷球迷進場共襄盛舉。兩隊先發王牌都繳好投，交由牛棚決勝負，兄弟雖在7局上攻下2分超前比數，但陳晨威在8局下的陽春砲再將戰局扳平，9局下兄弟牛棚再放火，猿隊靠「再見觸身球」以3：2勝出，本季首戰開胡！

猿象開季首戰分別推出威能帝、羅戈出馬，比賽前半形成投手戰，猿隊打線前4局只有林子偉敲出1支安打，5局下則是率先突破羅戈，林智平敲出安打，靠隊友推進上二壘，宋嘉翔在2出局後揮出右外野安打，替猿隊打下1：0的領先。

猿隊先發威能帝先發5局用78球退場，被揮出6支安打，有1次四壞球保送，送出4次三振，沒有失分。第6局就交由牛棚接手，林子崴中繼1局投出3上3下。

原本設定為猿隊終結者人選的賴胤豪，此戰在第7局就登板，被高宇杰、岳東華、許庭綸連敲3安，兄弟1：1追平比數，而他在抓下第1個出局數後就被換下場，但莊昕諺登板後又連投兩次保送，兄弟不靠安打就「擠」回超前分，以2：1超前比數。

兄弟洋投羅戈主投6局，用74球，被敲出4支安打，送出7次三振，失1分。7局下換上伍立辰登板，先被林承飛敲安打，接著又投出2次保送，讓猿隊在2出局後攻佔滿壘，兄弟再換上呂彥青登板，三振何品室融化解危機，力保不失分，守住球隊的1分領先。

8局上兄弟換上第4任投手王凱程，猿隊展開反攻，陳晨威轟出右外野方向的陽春全壘打，一棒追平比數，是聯盟本季第一轟，也是他個人生涯在大巨蛋的第二發全壘打。

猿隊在9局上推出左投陳冠宇登板，雖製造一、二壘有人的局面，但自己製造雙殺化解失分危機。

9局下猿隊攻勢再起，面對兄弟投手謝榮豪，林子偉率先上場敲安打，宋嘉翔短打點向投手方向，謝榮豪接球失誤，猿隊無人出局攻佔一、二壘，替補上場的馬傑森採犧牲觸擊把隊友送上二、三壘，張閔勛獲故意壞壞球保送形成滿壘，最終林政華遭「再見觸身球」，猿隊1分差勝出，拿下開幕戰勝利。