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韓職／王彥程迎接韓職初登板！ 29日先發對決培證英雄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程。圖／中華職棒聯盟提供
王彥程。圖／中華職棒聯盟提供

韓職棒新球季今天正式展開，暌違8年再次有台灣選手在韓職打拚，25歲左投王彥程以「亞洲外援」身分加盟韓華鷹隊，將在明天球隊第二場比賽就迎接韓職初登板，在主場大田韓華生命棒球場對戰培證英雄隊。

韓華鷹今天在開季首戰經延長賽11局以10：9擊敗培證英雄，明天第二場比賽的先發也在稍早公布，由王彥程登板，對決英雄30歲右投河映敃，這也將是王彥程在韓職的首場出賽，比於台灣時間下午1點開打。

王彥程今年轉戰韓職，季前熱身賽出賽3場，共投了12.1局，防禦率僅2.92。開季前最後一場出賽是在23日於主場登板，對上NC恐龍隊，接替柳賢振中繼登板，主投5局用83球，被擊出3支安打（含1轟），有1次觸身球，投出4次三振，失1分。

王彥程過去6個球季都在日職樂天金鷲隊二軍，今年迎接個人生涯第一個旅韓球季，先前他接受南韓媒體訪問時也提到，對於新球場、投手丘及滿場觀眾都感到很新鮮，針對韓職的ABS（自動好壞球系統）也還需要多多適應，會好好調整狀況迎接賽季。

柳賢振 南韓 韓職

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