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韓職／「多隊覬覦的先發左投」 王彥程獲票選為「最佳亞洲外援」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程加盟韓華鷹隊。本報資料照片 游艾玲
王彥程加盟韓華鷹隊。本報資料照片 游艾玲

韓職棒新球季今天展開，25歲台灣左投王彥程本季以「亞洲外援」身分加盟韓職韓華鷹隊，成為繼王維中之後，史上第二位赴韓職發展的台灣球員，且開季就進入球隊的先發輪值中，甚至被10隊球團人士票選為本季最好的亞洲外援。

南韓在今年首度實施亞洲外援制度，每隊在原有的三名洋將之外，可以再增加一名亞洲球員（亞洲職棒或澳職），王彥程過去7年都在日職樂天金鷲隊二軍發展，表現也被韓職相中，去年季後以亞洲外援名額加盟韓華鷹隊。

今年韓職10球團的亞洲外援中，除了起亞虎隊簽下游擊手戴爾（Jarryd Dale）外，其餘9支球隊都用此名額找來投手補強，且有7隊選了日籍投手。

「誰是今年最好的亞洲外援？」南韓媒體《Sports Chosun》在今年球季開打之前，找了10球團的團長、總教練、營運組長及各隊2名代表選手，共計50人進行問卷調查，有52票（其中2人投給2名選手），受訪者皆不投給自己所屬球隊的選手。

根據《Sports Chosun》25日公布的調查結果，王彥程拿下12票獲選「最佳亞外」。其中有球隊總教練指出， 「考量到各隊中心打線左打眾多，左投的王彥程非常具有優勢。」也有球團組長預測，王彥程預計能以先發身份替球隊拿下7至9勝，另有球團組長表示，他在日職二軍有豐富的先發經驗，「比賽控制能力卓越。」

王彥程過去在日職二軍都是先發出賽，去年球季繳出亮眼的成績單，出賽22場，投了116局，拿下10勝5敗，防禦率3.26，最快球速突破150公里。韓媒指出，他是多支球隊覬覦的先發左投，而根據韓媒調查結果，球團人士一致認為，他擁有犀利的滑球，也有很不錯的三振能力及變化球控制能力。

王彥程在這份問卷票選中拿下最高票，排第二的則是LG雙子隊威爾斯（Lachlan Wells）及KT巫師隊杉本幸基，各拿下9票。

王維中 南韓 韓職

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