棒球／亞洲盃5人制棒球賽中華隊勝越南 分組第1名晉級超級循環賽

2026年亞洲盃公開組5人制棒球賽在香港舉行，中華隊今天預賽與越南交手，1分未失以33比0、20比0搶勝，預賽2連勝、以分組第一晉級超級循環賽。

亞洲盃5人制棒球賽中華隊本次由總教練馮韋國領軍，預賽與沙烏地阿拉伯、越南同在C組，中華隊昨天首戰擊敗沙烏地阿拉伯，今天與越南交手。

中華隊首盤1局下就狂攻24分，2局下再拿9分，以33比0搶勝，第2盤1局下攻下16分，2局下再添4分，以20比0搶下，直落二、1分未失拿勝。

中華隊分組預賽排名第1晉級超級循環賽（Super Round），越南戰績1勝1敗、分組排名第2晉級，B組第1名為日本、第2名為泰國，A組第1名為韓國、第2名為香港。

中華隊明天單日兩戰，將依序與香港、韓國交手，30日則將與日本、泰國交手，爭取前進4強門票。