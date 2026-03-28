日職／林安可旅日首安出爐4支1 宋家豪8球中繼1局無失分

台灣強打外野手林安可今年轉戰日職西武獅隊，今天在新球季開打第二天迎接個人首場出賽，面對千葉羅德海洋隊擔任先發第四棒、指定打擊，第二打席揮出個人日職首安，合計4打數敲1安。

昨天西武本季首戰，對上羅德先發左投毛利海大，林安可整場沒有出賽。今天對上羅德第二場比賽則扛起先發第四棒，是他日職生涯初登場，面對羅德右投田中晴也。

林安可首打席在2局上成為首名打者，在球數1好3壞時，敲出左外野飛球出局。4局上第二打席，抓田中晴也投出的第2球，推打揮出左外野方向安打，日職生涯首安出爐，林安可站上一壘後也露出笑容，西武立刻替他要回這顆首安球。

接著林安可的後兩打席，6局上擊出捕手後方界外球遭接殺，8局上敲出游擊方向滾地球出局。

然而西武投手群此戰大崩盤，先發投手武內夏暉主投5局失4分，第6局牛棚則是單局狂失7分，終場以0：11不敵羅德，開季吞下二連敗。

至於樂天金鷲隊今天客場出戰歐力士隊，台灣投手宋家豪中繼亮相，也是他本季首場出賽，第5局在球隊0：2落後時登板，連續讓三名打者打到游擊方向出局，只用8球完成1局的投球任務，沒有失分，最快球速147公里。