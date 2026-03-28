快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可旅日首安出爐4支1 宋家豪8球中繼1局無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。截圖自西武獅X
林安可。截圖自西武獅X

台灣強打外野手林安可今年轉戰日職西武獅隊，今天在新球季開打第二天迎接個人首場出賽，面對千葉羅德海洋隊擔任先發第四棒、指定打擊，第二打席揮出個人日職首安，合計4打數敲1安。

昨天西武本季首戰，對上羅德先發左投毛利海大，林安可整場沒有出賽。今天對上羅德第二場比賽則扛起先發第四棒，是他日職生涯初登場，面對羅德右投田中晴也。

林安可首打席在2局上成為首名打者，在球數1好3壞時，敲出左外野飛球出局。4局上第二打席，抓田中晴也投出的第2球，推打揮出左外野方向安打，日職生涯首安出爐，林安可站上一壘後也露出笑容，西武立刻替他要回這顆首安球。

接著林安可的後兩打席，6局上擊出捕手後方界外球遭接殺，8局上敲出游擊方向滾地球出局。

然而西武投手群此戰大崩盤，先發投手武內夏暉主投5局失4分，第6局牛棚則是單局狂失7分，終場以0：11不敵羅德，開季吞下二連敗。

至於樂天金鷲隊今天客場出戰歐力士隊，台灣投手宋家豪中繼亮相，也是他本季首場出賽，第5局在球隊0：2落後時登板，連續讓三名打者打到游擊方向出局，只用8球完成1局的投球任務，沒有失分，最快球速147公里。

宋家豪 西武 羅德

延伸閱讀

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職／連3戰無失分！張峻瑋軟銀二軍中繼飆速153公里

MLB／大谷3度上壘、道奇2轟擒蛇 山本由伸連兩年開幕戰奪勝日本第一人

MLB／霸氣9上9下收尾！山本由伸扛道奇開幕戰6局失2分好投

相關新聞

中職／李珠珢社群湧大量惡評遭嗆「滾回韓國」網回擊：留言超沒品

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年確定將重心全放在台灣，日前他在開季記者會自我介紹時落淚，引發許多粉絲心疼，但近期許多網友在他的貼文留言區對此表達不滿。

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。