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中職／李珠珢社群湧大量惡評遭嗆「滾回韓國」網回擊：留言超沒品

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢致詞到一半突然落淚。 中央社
李珠珢致詞到一半突然落淚。 中央社

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年確定將重心全放在台灣，日前他在開季記者會自我介紹時落淚，引發許多粉絲心疼，但近期許多網友在他的貼文留言區對此表達不滿。

李珠珢2024年因三振舞在台韓兩地爆紅，去年在中職富邦悍將及韓職LG雙子隊兩地應援，人氣和話題度都相當高。李珠珢今年確定不會在LG雙子應援，將重心完全轉移至台灣，日前他在開季記者會用中文自我介紹時，突然落淚。李珠珢事後解釋，「自己其實不容易那麼緊張，但因為太久沒有見到大家，在台上時講到手在發抖。」

富邦悍將日前公布4月啦啦隊班表，李珠珢僅3場讓不少球迷失望。李珠珢最新一篇Threads貼文流量破50萬，近日湧入大量惡評，「哭什麼滾回韓國吧」、「有時間錄影片，沒時間把中文練好是不是」、「你的努力跟付出台灣人真的看不到」、「花瓶一個，沒舞技又只會哭」、「學一下跟你一起來的多慧行不行」。

不過也有部分網友回擊惡評，「留言區超沒品」、「一開始假裝台灣很包容，現在集體出征」、「和對岸小粉紅差不多，你們素質沒好到哪裡去」、「罵她不敬業都可以理解，直接開口就一堆髒話超噁爛」、「感覺有網軍在操作」。

李珠珢 富邦悍將 啦啦隊

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