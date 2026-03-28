日職／孫易磊二軍飆速152公里 先發4.2局8K無失分

日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊開季二軍出發，今天二軍先發對讀賣巨人隊，投4.2局飆出8次三振、無失分，最快球速152公里，火腿隊終場以1比10吞敗，孫易磊無關勝敗。

日職二軍例行賽火腿隊今天與巨人隊交手，火腿隊台灣投手孫易磊先發，1局上1人出局後被皆川岳飛敲出安打，接著依序讓打者敲出三壘方向滾地球、三振出局，凍結巨人隊攻勢。

孫易磊2局上前兩個出局數都是三振抓下，接著因隊友守備失誤讓巨人隊打者上壘，再被敲出左外野方向安打，但及時回穩，讓甲斐拓也敲出左外野方向飛球出局，穩守不失分。

孫易磊3局上依序讓巨人隊打者敲出二壘方向平飛球、三振、游擊方向滾地球出局，4局上連飆2次三振，接著被敲出右外野方向安打，再製造左外野方向飛球出局，沒讓巨人隊延續攻勢。

孫易磊面對5局上首名打者萩尾匡也，因隊友守備失誤上壘、但盜壘失敗出局，孫易磊投出三振抓下第2個出局數，接著被平山功太敲安退場，接替投手堀瑞輝讓打者敲出左外野方向飛球出局，穩守不失分。

孫易磊今天總計用72球投4.2局，被敲出4支安打，投出8次三振，沒有四死球保送，無失分，最快球速152公里，兩隊0比0平手時退場、無關勝敗。

巨人隊6局上拿下1分，7局上有攻勢串聯，靠著單局3次四死球保送、2支安打，一口氣攻下5分、奠定勝基，9局上再拿4分，火腿隊前8局沒能拿下分數，僅在9局下靠著進藤勇也陽春砲追分，攻勢沒能延續吞敗。