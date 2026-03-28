中職／宋晟睿加薪10萬「開心啦！」 新球季目標盼提升扎實擊球

去年120場全勤、入手首座個人獎最佳十人外野手，為宋晟睿換到好「薪」情，新球季月薪26萬，也讓他在受訪時直白回應：「開心啦！」

兄弟昨天公布全隊談薪結果，宋晟睿去年以一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆繳出亮眼成績單，拿下最佳十人外野手，更入選經典賽中華隊，月薪由16萬大幅躍升至26萬，調幅高達62.5%為全隊之冠。

對於月薪數字，宋晟睿也說滿意，他坦言心中期待，「去年有這樣的成績，想說看可不可以談個比較大幅度的加薪，球隊也同意，今年很順利簽下合約，開心啦！滿快就達成共識。」

季前先征戰經典賽，宋晟睿不覺負擔，他感受到的只有大賽剛結束的那種疲勞感，休息兩、三天就可以適應的程度，現在身體已經是健康狀態，「休賽季有充分休息，加上身體強化，算是滿適應，算是充飽電後才去國家隊。」

談到新賽季目標，他說還是會朝120場全勤努力，而長打去年就是自己目標，今年也希望可以更好，除此之外還有課題，「減少三振率、提升扎實擊球，讓自己比較可以穩定去面對每場比賽，高低潮不會差太多。」