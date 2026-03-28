快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／宋晟睿加薪10萬「開心啦！」 新球季目標盼提升扎實擊球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
宋晟睿獲得大幅加薪，本季月薪26萬元。圖／中信兄弟隊提供
宋晟睿獲得大幅加薪，本季月薪26萬元。圖／中信兄弟隊提供

去年120場全勤、入手首座個人獎最佳十人外野手，為宋晟睿換到好「薪」情，新球季月薪26萬，也讓他在受訪時直白回應：「開心啦！」

兄弟昨天公布全隊談薪結果，宋晟睿去年以一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆繳出亮眼成績單，拿下最佳十人外野手，更入選經典賽中華隊，月薪由16萬大幅躍升至26萬，調幅高達62.5%為全隊之冠。

對於月薪數字，宋晟睿也說滿意，他坦言心中期待，「去年有這樣的成績，想說看可不可以談個比較大幅度的加薪，球隊也同意，今年很順利簽下合約，開心啦！滿快就達成共識。」

季前先征戰經典賽，宋晟睿不覺負擔，他感受到的只有大賽剛結束的那種疲勞感，休息兩、三天就可以適應的程度，現在身體已經是健康狀態，「休賽季有充分休息，加上身體強化，算是滿適應，算是充飽電後才去國家隊。」

談到新賽季目標，他說還是會朝120場全勤努力，而長打去年就是自己目標，今年也希望可以更好，除此之外還有課題，「減少三振率、提升扎實擊球，讓自己比較可以穩定去面對每場比賽，高低潮不會差太多。」

中職 經典賽 中華隊

延伸閱讀

中職／猿隊二壘新秀開幕戰先發上陣 許賀捷：期待大於緊張

中職／簽5+1年合約暫緩「自由」 岳東華：想一直待在兄弟

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

相關新聞

中職／李珠珢社群湧大量惡評遭嗆「滾回韓國」網回擊：留言超沒品

富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年確定將重心全放在台灣，日前他在開季記者會自我介紹時落淚，引發許多粉絲心疼，但近期許多網友在他的貼文留言區對此表達不滿。

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。