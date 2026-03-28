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中職／一棒為桃猿打下編號「001」賽事 林智平靠自己寫第二老先發

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智平。本報資料照片
林智平。本報資料照片

樂天桃猿隊能打今年編號「001」號的比賽，林智平絕對是第一功臣，一棒改變世界線，今天在開幕戰擔任先發第五棒、一壘手，也讓他成為史上第二老開幕戰先發選手。

中職史上過去僅有2位野手、1位投手在年滿40歲後在聯盟開幕戰先發出賽，依序是2001年林仲秋（42歲167天）、2005年洋投林登（40歲132天）

、2019年高國慶（40歲168天）。

林智平過去三度在聯盟開幕戰先發，前一次已是2019年，時隔7年再於開幕戰扛起先發，以41歲5天卡位第二老紀錄，說是他自己掙來的並不誇張，若沒有他在去年季後挑戰賽殊死戰9局上的追平三分砲，猿隊就沒有本季編號「001」號的比賽可打。

對於現在還能在場上寫紀錄，林智平表示，「現在會回想到的，都是之前那幾年的努力吧！那些努力有一些成果，才會在這時有這些機會。」他說自己的心態一直都是一樣，「把最基礎的東西持續做好，春訓、熱身賽時也是一樣，從來沒想過有沒有機會在開幕戰先發這些事。」

年過40依然維持高檔的打擊表現，林智平硬生生將自己的職棒生涯不斷向後推遲句點，他說：「沒有想過何時會是結束，希望還有機會在場上時就是好好把握、好好準備。」他坦言，心情上、技術上，種種條件要一直維持在好的狀態，是一件很困難的事，但中職就是競爭的環境，自己的想法也是一樣，「希望團隊可以一起提升，有一個好的循環。」

林智平 高國慶 中職

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