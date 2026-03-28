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中職／兄弟二軍投手在墨核爆仍有期待 平野惠一指出林暉盛進化方向
中信兄弟隊二軍前進墨西哥，參與美洲棒球冠軍聯賽，投手遭震撼教育，4戰狂掉54分，今天在台北大巨蛋帶領一軍打開幕戰的總教練平野惠一說出期待，希望他們透過這趟學習，成為讓對手摸不透的投手。
兄弟二軍在這趟墨西哥之旅輸得慘烈，至今天完成4場賽程，全敗收場，投手場場大量失分尤其受到關注。
談到投手群表現，平野惠一表示，「會送他們去，是為了讓他們有更多學習，學習怎樣讓對方打者不知道接下來要丟什麼球，讓對手無法預測，希望他們成為這樣選手。」他也提到，這在之中還是有值得期待的選手，「像是暉盛。」
平野惠一特別點出，林暉盛的控球問題在去年已有改善，接下來包括要丟怎樣的直球、變化球精準度，將是他的課題，「希望他之後可以成為讓打者不知道要丟什麼，在配球上會讓對方疑惑、迷惘這樣的投手，相信這會讓他未來可以成為更好的投手。」
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