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中職／猿隊二壘新秀開幕戰先發上陣 許賀捷：期待大於緊張

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導

樂天桃猿隊23歲內野新秀許賀捷，去年加盟中職，今年就爭取到開季一軍機會，更在今晚首戰就被排進先發打序，面對中信兄弟打第9棒、守二壘，準備在台北大巨蛋迎接四萬人的大場面，他說：「第一次體驗，期待大於緊張。」

許賀捷為猿隊在去年選秀第二輪選進的好手，加盟後即在9月獲得一軍初登場的機會，並且被帶進季後賽，接著也隨隊迎接總冠軍賽，雖被放入名單中，但沒有獲得出賽機會。

季後許賀捷持續強化自己，增強身體素質，也讓自己能有足夠的體能迎接一整年的賽季，今年如願拚進開季一軍名單中，且首戰就先發上陣，他笑說：「滿緊張的，但也有一直在預設，如果有先發要怎麼面對，會盡全力去表現。」

去年曾在台北大巨蛋感受台灣大賽的大場面，許賀捷直呼很震撼，今年開幕戰則是自己實際要先發上陣，他說：「沒有在這麼多人的場面比過賽，第一次體驗在場上的感覺。」賽前他坦言，興奮的感覺大過於緊張。

「不能因為先發，就做跟平常不一樣的事情。」許賀捷在今天開幕戰賽前也讓自己維持平常心，「感謝教練團給的機會，希望自己好好把握，把自己能做的做出來就好，教練都有跟我們說，大膽去嘗試，要享受比賽。」

中信兄弟 台灣大賽 台北

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