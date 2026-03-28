中職／簽5+1年合約暫緩「自由」 岳東華：想一直待在兄弟

中信兄弟隊昨天公布新球季談薪結果，與主戰二壘手岳東華完成5+1年合約，最高總值6300萬元，這筆合約最大用意在於提前綁定中線好手，延後他取得自由球員資格的時間，岳東華也提到，並非對自由球員沒有想法，但自己也希望可以一直待在兄弟，「就是很希望可以一直在這支球隊貢獻。」

以2017年第一指名加入的岳東華，憑藉穩定的攻守表現成為球隊內野核心，兄弟視為長期建隊基石，在去年賽季後積極展開續約協商，球團昨天宣布與他達成5年保障約外加1年有條件生效之選擇權，今年月薪為60萬元。

「本來就一直想待在兄弟。」岳東華表示，並非沒想到FA的事，但自己也希望可以一直留在兄弟貢獻，合約交給經紀公司去處理，還是要感謝球團對自己的肯定，「滿感謝球團，我就是做我該做的事情，不管是練習、比賽，努力去做到最好，每年都是新的開始。」

岳東華季外針對一直以來的罩門打擊額外加強，「有比較多餘的時間就去練打擊。歐文揚、詹姆斯還有兩位日籍教練，都有滿多建議，針對我的打擊姿勢特別去加強，比較自然去揮擊，照個這個感覺下去打。」

談到本季目標，他先後說了「身體健康」、「球隊贏更多」，還有藏在心裡的一件事，「可以先不說嗎？等達成再說。」媒體追問是不是「很接近但一直沒拿到的那個（指金手套）」，岳東華笑了，「也可以這麼說啦！」