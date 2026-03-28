中職／梁家榮缺陣、林子偉首度守三壘 曾豪駒：準備好的先上

樂天桃猿隊今天迎接新球季，多名主力包括林立、梁家榮等人仍在傷兵名單中，開幕戰陣容也做出特別安排，林子偉首次以三壘手身份上陣，猿隊總教練曾豪駒表示：「準備好的先上，以現在有陣容，把目前該做的先做好。」

林子偉過去在大聯盟時期，除了一壘之外的8個位置都守過，連投、捕都各有1場出賽紀錄，三壘則是在2017年守了9場、2018年守1場，最後一次在美職守三壘則是2022年效力於大都會隊3A時。

林子偉2023年加盟中職後，多以外野手及二壘手身份出賽，也曾回到游擊防區，然而去年整季都是守二壘。直到今年在春訓熱身賽最後一戰首度以三壘手身份亮相，今天在開幕戰更是首度在例行賽擔任三壘手。

曾豪駒表示，林子偉在春訓期間都有在守三壘，他自經典賽歸隊之後，熱身賽在最後一場才讓他以三壘手身份出賽，「他的守位沒有什麼問題，目前先以這樣的方式，等待（梁）家榮他們回來。」

猿隊主戰三壘手梁家榮因膝蓋不適趕不上開季，歸隊還沒有明確的時間表，他在官辦熱身賽都沒有出賽，這期間猿隊持續在找合適的三壘人選，包括自主培訓入隊的劉子杰、新秀曾冠傑、老將林智平，以及林子偉，最終只有後兩人在開季一軍名單。

至於去年季後去當兵的馬傑森，過去在中職也有三壘守備紀錄，他在今年2月退伍後歸隊，順利趕上開季名單中，但首戰沒有先發，從板凳出發。

對於馬傑森的狀況，曾豪駒表示：「他退伍回來之後，在練習時手指有一點不舒服，後續有參與比賽，最後一場官辦熱身賽把他拉上來，看他是不是可以應付比賽強度，看起來沒什麼問題。」