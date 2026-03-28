快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／梁家榮缺陣、林子偉首度守三壘 曾豪駒：準備好的先上

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖中央社提供
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖中央社提供

樂天桃猿隊今天迎接新球季，多名主力包括林立、梁家榮等人仍在傷兵名單中，開幕戰陣容也做出特別安排，林子偉首次以三壘手身份上陣，猿隊總教練曾豪駒表示：「準備好的先上，以現在有陣容，把目前該做的先做好。」

林子偉過去在大聯盟時期，除了一壘之外的8個位置都守過，連投、捕都各有1場出賽紀錄，三壘則是在2017年守了9場、2018年守1場，最後一次在美職守三壘則是2022年效力於大都會隊3A時。

林子偉2023年加盟中職後，多以外野手及二壘手身份出賽，也曾回到游擊防區，然而去年整季都是守二壘。直到今年在春訓熱身賽最後一戰首度以三壘手身份亮相，今天在開幕戰更是首度在例行賽擔任三壘手。

曾豪駒表示，林子偉在春訓期間都有在守三壘，他自經典賽歸隊之後，熱身賽在最後一場才讓他以三壘手身份出賽，「他的守位沒有什麼問題，目前先以這樣的方式，等待（梁）家榮他們回來。」

猿隊主戰三壘手梁家榮因膝蓋不適趕不上開季，歸隊還沒有明確的時間表，他在官辦熱身賽都沒有出賽，這期間猿隊持續在找合適的三壘人選，包括自主培訓入隊的劉子杰、新秀曾冠傑、老將林智平，以及林子偉，最終只有後兩人在開季一軍名單。

至於去年季後去當兵的馬傑森，過去在中職也有三壘守備紀錄，他在今年2月退伍後歸隊，順利趕上開季名單中，但首戰沒有先發，從板凳出發。

對於馬傑森的狀況，曾豪駒表示：「他退伍回來之後，在練習時手指有一點不舒服，後續有參與比賽，最後一場官辦熱身賽把他拉上來，看他是不是可以應付比賽強度，看起來沒什麼問題。」

曾豪駒 中職 大聯盟

延伸閱讀

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中職／被曾總看出強烈企圖心 20歲何品室融開季一軍出發

中職／猿隊開幕戰挑戰4萬滿場 曾總盼每年都打第1場

相關新聞

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。