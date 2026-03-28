中職／兄弟開幕戰排資深雙箭頭 平野惠一直言年輕人還無法威脅老將

中信兄弟隊迎戰開幕戰，先發打線出爐，由兩位資深老將王威晨、陳俊秀扛前兩棒，總教練平野惠一坦言，「我也很想多排年輕選手⋯」，但他指出，從休賽季到春訓到熱身賽，年輕人還沒到可以威脅老將的程度。

陳俊秀卡位第二棒，平野著眼他熱身賽亮眼的打擊表現，「好的打者盡量排在前面，最近俊秀的狀況很好，李大浩來有給他一些指導，他自己也有跑去日本自主訓練。」

中信兄弟陳俊秀。記者侯永全／攝影

「當然，年紀也有一點影響，年紀大的人可能會比較快疲勞，放前面，趁還沒累多給他一點打席。」講完這席話，怕媒體沒get到這是玩笑話，平野自行澄清，「這是玩笑話啦！」

平野惠一表示，自己也很希望可以多排年輕選手，但從休賽季、春訓到熱身賽，「看這些年輕人，我覺得還沒到可以威脅老將的程度。」他提到，有感受到這些老將，即使在這個年紀，還持續變得更好，也希望有更多年輕人可以拿出好的東西，在隊形上在年輕與資深球員之間可以整合出更好的隊形。