快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟開幕戰排資深雙箭頭 平野惠一直言年輕人還無法威脅老將

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟王威晨。記者林伯東／攝影
中信兄弟王威晨。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊迎戰開幕戰，先發打線出爐，由兩位資深老將王威晨陳俊秀扛前兩棒，總教練平野惠一坦言，「我也很想多排年輕選手⋯」，但他指出，從休賽季到春訓到熱身賽，年輕人還沒到可以威脅老將的程度。

陳俊秀卡位第二棒，平野著眼他熱身賽亮眼的打擊表現，「好的打者盡量排在前面，最近俊秀的狀況很好，李大浩來有給他一些指導，他自己也有跑去日本自主訓練。」

中信兄弟陳俊秀。記者侯永全／攝影
中信兄弟陳俊秀。記者侯永全／攝影

「當然，年紀也有一點影響，年紀大的人可能會比較快疲勞，放前面，趁還沒累多給他一點打席。」講完這席話，怕媒體沒get到這是玩笑話，平野自行澄清，「這是玩笑話啦！」

平野惠一表示，自己也很希望可以多排年輕選手，但從休賽季、春訓到熱身賽，「看這些年輕人，我覺得還沒到可以威脅老將的程度。」他提到，有感受到這些老將，即使在這個年紀，還持續變得更好，也希望有更多年輕人可以拿出好的東西，在隊形上在年輕與資深球員之間可以整合出更好的隊形。

陳俊秀 王威晨 日本

延伸閱讀

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中職／被曾總看出強烈企圖心 20歲何品室融開季一軍出發

中職／小猿頂替傷兵扛重任 何品室融開路、賴胤豪關門

中職／平野惠一點名許庭綸 再喊兄弟開幕打線要讓對手頭痛

相關新聞

中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

中職／悍將公布談薪！一軍保障月薪10萬 范國宸5年合約總值4100萬

富邦悍將隊今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定，隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識，悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。