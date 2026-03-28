中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

猿隊為應付兄弟強投羅戈，前三棒及後三棒都推出左打，其中兩名新秀也被排進開幕戰先發打序中，何品室融擔任開路先鋒、守右外野，許賀捷則是第9棒、二壘手。而林子偉被排為第7棒、三壘手，中職生涯首次在三壘亮相，林智平則是鎮守一壘。

中信兄弟則是由王威晨擔任開路先鋒，中心打線分別為宋晟睿、曾頌恩、詹子賢，20歲外野手許庭綸首度從一軍開季就被排為先發第9棒、守右外野。

中信兄弟先發投手羅戈。記者曾原信／攝影

中信兄弟先發陣容： 第一棒 王威晨 三壘手 第二棒 陳俊秀 一壘手 第三棒 宋晟睿 中外野手 第四棒 曾頌恩 指定打擊 第五棒 詹子賢 左外野手 第六棒 江坤宇 游擊手 第七棒 高宇杰 捕手 第八棒 岳東華 二壘手 第九棒 許庭綸 右外野手 先發投手 羅戈

樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影