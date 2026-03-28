聽新聞
0:00 / 0:00
中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘
中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。
猿隊為應付兄弟強投羅戈，前三棒及後三棒都推出左打，其中兩名新秀也被排進開幕戰先發打序中，何品室融擔任開路先鋒、守右外野，許賀捷則是第9棒、二壘手。而林子偉被排為第7棒、三壘手，中職生涯首次在三壘亮相，林智平則是鎮守一壘。
中信兄弟則是由王威晨擔任開路先鋒，中心打線分別為宋晟睿、曾頌恩、詹子賢，20歲外野手許庭綸首度從一軍開季就被排為先發第9棒、守右外野。
中信兄弟先發陣容：
第一棒 王威晨 三壘手
第二棒 陳俊秀 一壘手
第三棒 宋晟睿 中外野手
第四棒 曾頌恩 指定打擊
第五棒 詹子賢 左外野手
第六棒 江坤宇 游擊手
第七棒 高宇杰 捕手
第八棒 岳東華 二壘手
第九棒 許庭綸 右外野手
先發投手 羅戈
樂天桃猿隊先發陣容：
第一棒 何品室融 右外野手
第二棒 林政華 中外野手
第三棒 陳晨威 左外野手
第四棒 林泓育 指定打擊
第五棒 林智平 一壘手
第六棒 林承飛 游擊手
第七棒 林子偉 三壘手
第八棒 宋嘉翔 捕手
第九棒 許賀捷 二壘手
先發投手 威能帝
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。