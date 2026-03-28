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中職／猿象開幕戰先發出爐 威能帝對羅戈、林子偉首度守三壘

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天林子偉。記者曾原信／攝影
樂天林子偉。記者曾原信／攝影

中華職棒新球季今天開打，由樂天桃猿隊在台北大巨蛋迎戰在中信兄弟隊，兩隊王牌洋投對決，由猿隊威能帝對上兄弟羅戈，猿隊先發9棒排出6名左打，包括2名新秀，林子偉則是中職生涯首度守三壘；兄弟也將20歲外野手許庭綸排進先發打序中。

猿隊為應付兄弟強投羅戈，前三棒及後三棒都推出左打，其中兩名新秀也被排進開幕戰先發打序中，何品室融擔任開路先鋒、守右外野，許賀捷則是第9棒、二壘手。而林子偉被排為第7棒、三壘手，中職生涯首次在三壘亮相，林智平則是鎮守一壘。

中信兄弟則是由王威晨擔任開路先鋒，中心打線分別為宋晟睿、曾頌恩、詹子賢，20歲外野手許庭綸首度從一軍開季就被排為先發第9棒、守右外野。

中信兄弟先發投手羅戈。記者曾原信／攝影
中信兄弟先發投手羅戈。記者曾原信／攝影

中信兄弟先發陣容：

第一棒 王威晨 三壘手

第二棒 陳俊秀 一壘手

第三棒 宋晟睿 中外野手

第四棒 曾頌恩 指定打擊

第五棒 詹子賢 左外野手

第六棒 江坤宇 游擊手

第七棒 高宇杰 捕手

第八棒 岳東華 二壘手

第九棒 許庭綸 右外野手

先發投手 羅戈

樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊先發陣容：

第一棒 何品室融 右外野手

第二棒 林政華 中外野手

第三棒 陳晨威 左外野手

第四棒 林泓育 指定打擊

第五棒 林智平 一壘手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 林子偉 三壘手

第八棒 宋嘉翔 捕手

第九棒 許賀捷 二壘手

先發投手 威能帝

陳俊秀 曾頌恩 威能帝

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